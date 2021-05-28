八哥、法鬥、西施、北京狗等扁鼻狗一直以來都是最受人喜愛的狗品種之一，不少人都被牠們扁扁的鼻、呆笨的臉所俘虜。然而，扁短的鼻子同時也為狗狗們帶來不少健康問題，英國有專家擔心問題越發嚴重，再次公開呼籲飼養扁鼻狗前三思。

英國一個由慈善組織、獸醫團體及飼主組成的組織「Brachycephalic Working Group」，一直關注國內的扁鼻犬隻熱潮的問題。最近的報告指，在2020年英國國內的法國鬥牛犬和英國鬥牛犬的幼犬登記量，較2019年增加了17%，而且按年持續上升，證明英國人對法鬥、英鬥等熱門扁鼻犬隻的喜愛有增無減。

「Brachycephalic Working Group」的主席，同時為英國皇家獸醫學院高級講師的Dr. O’Neal指，人們對扁鼻犬的渴求令新出現的扁鼻犬的臉更扁、眼睛更加凸出，當中要面對的健康問題包括眼部潰瘍、呼吸困難、中暑等就更嚴重，最後可能大部份狗狗都需要進行手術。

然而，非所有的飼主都能夠負擔得起手術或其他治療的費用，甚至有許多飼主因為狗狗的健康問題而棄養。英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA）指，在過去的六年間RSPCA因前飼主無力負擔醫療費用，而接手照顧的法國鬥牛犬數量增加了15倍。

撰文：黃雅純

資料來源：Guardian uk

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