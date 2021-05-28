從小開始，我們便被灌輸貓會捉老鼠這個概念，當有鼠患問題時，只要有貓就可以改善鼠患問題。早前芝加哥連續6年被評為鼠患城市的第一名，為了解決這個問題，當地一間動物保護機構決定在街頭放養一千多隻流浪貓，希望解決日益嚴重的鼠患之餘，也可以幫助貓咪更好地生存。

據美國大型害蟲防治公司Orkin的調查顯示，芝加哥已連續6年被評為鼠患問題最嚴重的城市，為洗脫鼠患之城的惡名，當地一間動物保護組織Tree House Humane Society決定發起「Cat At Work」計劃，在鼠患嚴重的地區放置超過1,000隻流浪貓，希望用這個方法改善及減輕鼠患的問題。他們會在收容所挑選出健康並適合工作的流浪貓，經過絕育並施打相關疫苗後，放置在鼠患問題嚴重的街道，同時，該街道的住戶商店會為貓咪提供食物、食水及休息地方，希望做到雙贏的局面。

發言人聲稱，實施計劃後，街道的老鼠顯著減少，即使沒有看到貓捕鼠的場景，但只要貓在，老鼠便不敢來。發言人補充，除了貓在工作外，人們也要有基本防治和改善衞生環境的意識，如放置好食物，別隨便亂抛垃圾等等。

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資料來源：WGN News

撰文：Kaming Lee

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