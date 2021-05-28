大家食，對它的印象，一定是那招牌的以平頭裝示人，外形似周星馳電影中的金槍人。外人或許會覺得「大家食」這個招牌騎呢，卻是連登仔經常熱捧的名店，性價比高，亦被力讚唯一可以匹敵到譚仔米線的麵店。第一間分店於1998年8月在深水埗開設，最高峰有9間分店，最近老闆呂以村被報道花5,200萬元入市買豪宅，更豪付780萬元辣稅，堪稱傳奇。

老實說，訪問前我從未光顧過大家食，卻早已對這家店的招牌很熟悉，為了做資料蒐集專誠到店幫襯，原以為是劣食，吃後感卻較想像中好。到網上蒐集老闆呂以村報道，沒想過在連登很受歡迎，招牌菜過山雞、手攪麵等被網民討論，亦有「大家食又有金槍人」的網民自創句子。來到大家食葵涌總部訪問，呂以村和我想像有些出入，那招牌平頭裝髮型不見了，倒是梳了像韓劇男主角的厚蔭造型，看起來較年輕，一身鮮艷顏色的運動裝打扮，坐着偌大辦公室的大班椅，說話速度倒是慢條斯理，淡定得很。他遞上了卡片，上面名字已經改了呂茂正，原來他早在2012年已經改名。「改名沒有特別原因，貪好聽，我髮型轉了幾年了。你知啦，人老了，白頭髮多了。我現在要染髮，太短是很難染，現在到這個歲數如果不用染真是傳奇，我們都認老。」

呂茂正在1992年從鄉下海豐來港，在鄉下時當了6年解放軍，當時呂茂正爸爸在港生活，便申請他來港團聚，廿多歲的他言語不通，一心來香港搏搏，一切從頭開始。「來到香港後，覺得工作時間很長，步伐真是很快。我們在語言上都溝通不了，不斷去努力學習，希望可以跟得上香港人步伐。」他說，「我當時住在中環，近伊利近街那邊，那時是唐樓，百多呎住4個人，是劏房來的，的確是頗困境，但最初來到香港有甚麼要求？我來到香港時做過很多份工，最記得第一份工是托米，即是賣凍肉雜貨的店子。那時天氣熱，一袋一袋麻包袋裝的米，搭高上去膊頭，我一流汗，麻包袋甩的那些毛便黏實皮膚，弄得我很癢；有時要運送凍肉，因為凍肉有雪水，一放上膊頭雪水便流下來，是頗辛苦。」着他數一數來港做過的工作，他說做過侍應、酒樓廚師、日式串燒店、地盤都有做過。「雖然過去很辛苦，但都是值得。早上7時出發，到晚上回到家已9時多，一日勞動很厲害，曬得黑黑實實，但年輕時你不做一番成績，以後都不能夠向自己交待。」他最記得那時兼做兩份工，賣雞蛋仔木頭車和做地盤，「那時在香港大學附近賣雞蛋仔，一定要用炭爐，好味之餘，香味又吸到客。$6一底，每日賣到至少200底，一日有千多元，那時都幾好賺。不過之後小販隊掃得嚴，冇得做便要想辦法，我又走去做地盤。冇計！男子漢怕甚麼苦，人家都是這樣捱過來，一來我很搏命，二來我會盡量節制自己不要花得很多，如果用太盡，就永遠都沒有出頭天。你只要不怕苦就不算苦，不過那時我身體好，的確捱得。」最後，呂茂正儲到約廿多萬，1998年開了第一間大家食。

第一間店在深水埗，一年多後便再開分店。訪問呂茂正，許多時候不能自制戴上了有色眼鏡，多年來最被人詬病是招牌和另一間連鎖快餐店類似。他說：「那時我們根本沒有那種知識叫做抄，只是覺得它頗好看，覺得大家樂和大家食是不一樣。但之後知道了，我便去改，改到對為止。」加上受其他人抄襲，他便將自己樣子放在招牌上，再加上個J字讓人辨認。放自己樣子，難道不奇怪嗎？「我又不覺得別人笑我，笑我做甚麼？其實我們每一個人都有審美觀，每人看法不一樣，都是覺得喜歡才去做。我們將自己樣子放上去讓人辨認，令人有信心。我連自己樣子都擺上去，相信自己可以做得更好。如果你沒有信心做，你夠不夠膽放自己樣子上去？」招牌樣子看起來很嚴肅，沒想過笑笑、走親切路線嗎？「沒有，只是希望讓人有信心保證，所以走嚴肅路線。你覺得人家笑我，我覺得不是，只要人家留意你便很好，招牌作用便是要讓人知道。」招牌上加上個J字是有特別原因嗎？「沒有，只是覺得這樣襯起來會較好看。」知道網上有個術語「J」是甚麼嗎？「不知道，只是剛好用上了，可能帶給我好運。」有人評論過門面裝修很有大陸味，他說，「我沒有刻意去找設計師，可能慳咗一大筆收費。不要說大陸feel 、大陸feel，這是審美問題。我覺得目的已經達到，乾淨企理，簡單些都不怕。若吃百元一碗麵，要求就可能不同了。」有想過改變招牌和裝修嗎？「有想過，或者下一輪都讓設計師去設計，可以升級一下。」

說起最近投資物業，他不願多談。原本答允記者可以參觀他的居所及訪問家人，在訪問前兩天突然告吹，改為只能參觀辦公室。「人家說我用5,200萬買那個迎海，仔女已經不喜歡。他們說：爸爸你這樣高調，我們的私隱都沒有了。弄到他們有很大反應，所以我不想提及這些事，要尊重他們。」在訪問中，他亦多次強調，說自己不想太出風頭，要低調。那第一個自置物業是？「那時在土瓜灣，半新半舊樓，馬頭角道，做生意四年後買的，只能透露這麼多。」翻查紀錄，他在2009年以1,920萬元購入葵涌華基工業大廈地下連16個車位，當中一半作自用，一半連租約購入，即是現有總部廠房。他帶我們參觀兩層辦公室，下層是員工辦公室，上層是他的工作辦公室及休息地方，內有桑拿室。「有時累時候便在這裏休息……越爆越多了，我都是想低調。仔女一句說話已經很在乎，這樣辛苦，我是為了甚麼？特別是潮洲人，打拼都是為了下一代。潮洲人慳是為甚麼？你說我是否慳，一件tee都已經可以，穿出來有氣質有自信便好了。」

和呂茂正相處了一段時間，看起來很古板沉實，卻覺得他是橋王，甚懂生存之道。除了用自己樣子做生招牌外，店自創的手攪麵、削搖麵，專有機器都是由他自己設計，菜式名更由自己定名，連食家蔡瀾曾經食過都親自撰文讚賞。而舖頭亦有很多騎呢自創菜式，如八聚會、十三會、十八會以及過山雞。網民亦曾在網上討論過山雞：「聽聞呢味菜係呂先生人生第一次玩過山車時諗出來既，食過山雞尤似坐過山車時而平穩，時而刺激，過山雞外層略脆味濃刺激味覺神經，內裏肉質鮮嫩多汁味道穩健充實，每次食過山雞必然回想起人生跌盪，亦想起呂先生沉實敦厚既外形。」由菜式構思、到影餸菜相、寫文稿、找印刷、貼菜牌，連過千字的宣傳單張文案，他都一手包辦。呂茂正嗜好係吟詩作對寫書法睇書，舖內宣傳標語由他一手包辦，押韻與不押韻之間。「一次不試您錯過，二次不來我過錯。」、「大家見面大家食，大家食麵見大家。」問他近期政治事件是否對他有影響？「我覺得不要涉及政治，你對社會好便可以，作為平民沒有能力去關心這些東西，做好自己作為香港一份子便可以。」除了大家食外，還有其他生意嗎？「目前我都是專注在飲食，希望之後會將大家食升級。」

大家食

深水埗福榮街80號地下

記者：何嘉茵

攝影：伍慶泉、郭于祺

編輯：鄒仲安

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