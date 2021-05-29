不時都會看到一些短片關於海洋垃圾如何影響海洋生態，例如膠飲管插進海龜鼻孔、廢棄漁網緊纏魚類鰭部，又或者吐下大量膠袋而死的殺人鯨等等，而今次不幸的主角，是一條年幼的雌性海豚。

據巴西動保團體的Facebook專頁發文指出，他們於巴西聖卡塔琳娜州發現一隻圭亞那海豚屍體擱淺在沙灘上，海豚身長1.4米，重約32.2公斤，最特別的是他們發現胸鰭上竟然纏着一件女性用的丁字褲，相信是引致死亡的主因。獸醫進行驗屍後，相信這條年輕的海豚應該從小時候開始，胸鰭便被丁字褲緊緊纏住，幾乎完整地陷入骨骼，嚴重影響牠的游泳和捕魚能力，間接導致海豚的死亡。

獸醫同時指出，除了活動不佳外，海豚身體也有很多毛病，如體重過輕、肺炎、耳朵與肺部亦有大量寄生蟲，面部和呼吸孔周圍也有遭「刺網」弄傷的痕迹，估計是覓食時弄損，在長時間積弱加上生存能力大打折扣下，加速牠的死亡。

圭亞那雌性海豚一般可成長至2.2米長，體重可達121公斤，主要生活在中美洲與南美洲大西洋沿岸的淺水區與河口，可以存活於鹹水和淡水之中。

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資料來源：Projeto de Monitoramento de Praias - PMP/ BS Univille - Trecho 5

撰文：Kaming Lee

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