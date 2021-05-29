上回就跟大家預告過CarMan將會利用Hyundai Kona Electric和Tesla Model 3 Long Range作真實的續航力測試。理論上擁有39.2kWh電池的Kona Electric滿電的續航力理應能跑312公里，而75kWh電池的Tesla Model 3 Long Range則理應能跑580公里。但礙於時間關係，兩部車早於測試前一晚已充滿電至100%，並且各自開始里程好讓在合理時間用完電池。

Hyundai提供V2V充電車服務 一小時內「過電」

光是廠方的續航力數據就已經能告訴我們，Kona Electric比Model 3更早把電池用盡也是情理之內，事實上Kona Electric最終行駛了221km，便只剩下8%電量。雖然與廠方所聲稱的312公里還是有點距離，不過為了避免在行駛途中因無電而「跪低」，Toby Chan便選擇試用Hyundai原廠提供的V2V充電車服務。用家只須通`過WhatsApp把自己的所在地和車子的照片傳送到Hyundai的充電車服務專線，充電車便會在1小時內開到你的所在地，並利用另一部Hyundai電動車Kona或Ioniq去「過電」給你的Hyundai電動車，原理就像手機的「尿袋」一樣。

據Hyundai助理維修經理Raymond所講，他們的流動充電車安裝了一部25kw快速充電器，原理就是從該部Hyundai充電車本身的鋰電池快速「過電」給有需要的Hyundai電動車。當然充電車也只會向用戶提供7kWh的電量，目的就是為了讓用家能夠有足夠電量把車子開往就近的充電站。每部現代電動車，由交車時開始計算，1年有權使用5次免費流動充電服務，最長可在5年的原廠保用期內享用。不過，使用服務時，若電量超過8%，則要支付450元的服務費。

Model 3跑302.3公里剩1%電 啟動保護機制

另一邊廂，Toby Leung的Tesla Model 3在里程踏進302.3公里的時候宣告只剩下1%電量。雖然302.3km的續航里程跟廠方所聲稱的數據有很大出入，不過Toby Leung也承認自己全程都是以「暴力駕駛」去進行測試的，因此這個數據反映就算以最差的駕駛方式使用也能有302.3公里續航力。不過經過更仔細的查探，Toby Leung發現這部Model 3根本就沒有用盡那75kWh的電力，事關當儀錶板顯示只剩下1%的時候，其實只是用了59kWh的電力，意味着電池內其實恰巧保留了21%的電力沒有釋放出來，相信此舉還是為了避免電池用到「完全乾塘」而設的保護機制。倘若閣下真的要把Tesla Model 3的電池100%用盡的話，相信還是要花多一點時間和毅力，突破它的保護機制吧。

Tesla Model 3 Long Range

馬力：346hp

扭力：510Nm

傳動：75kwh鋰電+前後電馬達，四驅

續航距離：580公里

最高時速︰233km/h

0-100km/h加速︰4.4秒

售價︰$518,750（一換一$355,000）

查詢︰Tesla HK

Hyundai Kona Electric

馬力：136匹

扭力：395Nm

傳動：39.2kWh鋰電+前電馬達，前驅

續航距離：312公里

0-100km/h加速︰9.7秒

售價︰$332,650起（一換一$275,800起）

查詢︰Hyundai HK

採訪：梁彥韜

攝影：黃梓樂

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