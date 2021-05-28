香港的行人天橋越建越多，堪稱天橋之城。根據路政署資料，直至2020年6月，全港共有943條行人天橋，當中有些早已荒廢或使用率極低的行人天橋依然存在我們的社區當中。「城市接築 UFA-Lab」創辦人、建築師胡漢傑（Deson）走訪過這些冗橋，尋找它們「無人問津」的原因。

作為天橋之城，香港由 五、六十年代便倡議要多建行人天橋以將人車分隔。當時的馬路沒有那麼多欄杆或交通燈，因而經常發生交通意外，引起交通擠塞問題，「這想法直至七、八十年代，在發展新市鎮如荃灣或沙田時，繼而到現在的新市鎮如將軍澳、天水圍等，都以天橋城市的模式發展。」

Deson帶記者來到北角英皇道近糖水道行人天橋，這條橫跨英皇道的天橋於1984年落成，當時地鐵港島綫以及東區走廊全線還未通車，英皇道成為了東區交通重鎮。

為了令道路更加暢通，政府在行人天橋建成後，便取消了原本用作橫過英皇道的行人設施，要過對面馬路的話便必須使用天橋，北角區內長者多，行人天橋又沒有升降機，令很多長者和街坊都情願直接違規跨越馬路，造成過不少交通意外。政府其後回復英皇道的行人過路設施，再加上地鐵港島綫以及東區走廊通車後，這條天橋便繼續冷清至今。

荒廢冷清 露宿者的瓦遮頭

荒廢的行人天橋成為了露宿者的「瓦遮頭」，「這裏曾有很多露宿者聚集，在逼不得已的情況下，政府第一步是封橋，第二步會否拆橋就不得而知。」這條行人天橋現今已經封閉，躺在熱鬧的英皇道中央。2014年5月立法會報告中，列出了11條使用率偏低的行人天橋，英皇道近糖水道行人天橋便是其中之一。另外，具有31年歷史的深水埗昌新里行人天橋情況一樣，運輸署指出，這條天橋由1998年開始已經鮮有人使用，成為露宿者聚居地。最後，天橋於2018年圍封，並在今年5月16日清拆，但長久以來都一直使用公帑維修和保養。

事實上，並非所有低使用率的行人天橋都寫在立法會報告中，例如由私人發展商所興建的行人天橋。荃灣關門口街與沙嘴道交界有兩條由私人發展商興建行人天橋，連接着私人屋苑名逸居、萬象工業大廈和房協屋邨寶石大廈。發展商需根據地政署發出的地契條款來興建相關的設施，例如行人天橋、公共通道、公共交通運輸總站等，部份公眾設施在落成後會交回相關政府部門，部份則由發展商或業主管理及保養。

兩條天橋設計新穎，人流卻十分稀疏，加上樓梯設計得比較暗，令路人卻步，「它最大的缺陷是現階段沒有接駁到荃灣的行人天橋網絡，令其他天橋上的行人無法使用這邊的天橋。」根據政府荃灣的行人天橋網絡的計劃，將來有機會沿關門口街和聯仁街再興建行人天橋，令這座天橋成為天橋網絡的一部份，但提早建成的行人天橋不但人流不足，更會衍生保養成本的問題。

八十年代初落成的沙田乙明邨，整條屋邨以行人天橋貫穿。邨口有一座橫跨馬路的行人天橋，天橋的一邊有兩間學校，另一端連接到屋邨大廈一樓，主要只能通往每座的一樓大堂，商舖和街市大部份都在地面。因此，街坊都嫌麻煩，寧願過馬路都不會行天橋。這些天橋造就了有蓋的通道，令橋底比橋面人流量更旺，「這條屋邨的設計將行人天橋融入建築內，在新落成的屋邨中很難找到了。」

原意人車分隔 現成樓宇間通道

興建行人天橋的本意是為了人車分隔，改善地面街道擠塞的情況，但如今行人天橋漸漸變成了由一座建築物前往另一座建築物的工具。在Deson眼中，要改善行人環境的第一步應是先想方法改善地面的行人環境，當沒有選擇時才考慮興建行人天橋。

記者：黃曉楓

攝影：伍慶泉、許有達

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