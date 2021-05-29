由早到晚用電腦，肩頸疲倦不堪甚至刺痛，是頸椎關節退化？年紀大行兩條街已覺得膝蓋痛、髖關節痛，是關節退化的症狀？運動過後手踭或膝蓋屈曲時感覺疼痛、不能施力，是受了傷而不自知？今集醫Sun信箱特別請來三位骨科專科醫生黃永強、梁建豪及袁智斌，為讀者拆解關節、上肢及運動痛症問題。

拆解關節痛—黃永強醫生

問題（0:18-0:58）：有盆骨痛的問題，坐着站起來會痛，晚上躺下床更痛，有時痛到天光，用止痛貼無效，有時要服兩粒止痛藥才勉強減痛。X光檢查骨骼沒大礙，是甚麼原因引致？

黃永強醫生：這位讀者既然進行過X光檢查，沒發現骨骼問題，便可能有其他原因導致；如骨髓內的問題，亦要排除髖關節有否出現骨枯。因為早期骨枯難以從X光檢查發現，若照X光確定沒骨骼問題，便需要再檢查軟組織部份；可能須要照磁力共振觀察是否骨枯，也有機會是腰背神經線問題，導致盆骨位置產生痛楚，須再進行詳細檢查。

問題（0:59-1:55）：早前行山跌倒左膝落地，即時沒損傷或流血。數日後，膝蓋後側的筋出現痛楚，走路極痛，照了X光無骨裂。看了物理治療，跌打和針灸數月亦未有好轉，請教原因和解決方法？

黃永強醫生：既然讀者已照過X光確定沒有骨折，便要留意附近軟組織有否受傷，如筋腱、四頭肌或韌帶是否受傷或拉傷，須要透過臨床檢查找出痛楚位置。若是行山跌倒，機會較大是半月板或關節外圍軟組織受傷。一般軟組織受傷需要六至八星期康復，假如未完全康復便再做運動，有機會減慢康復時間。如果真是軟組織受傷，建議要有足夠時間休息，再逐漸回復運動。

問題（01:56-03:17）：今年53歳，患膝痛多年，早前行山後，膝蓋後方很痛很繃緊，加上一次急跑時突然啪一聲，痛得幾乎不能走路。X光檢查沒事，照磁力共振半月板沒事，只是膝蓋退化發炎，服完兩星期消炎止痛藥痛楚大減，但停藥後又痛，坐着站起來特別痛，痛到走路也難，怎麼辦？

黃永強醫生：當軟骨不斷活動摩擦，會出現炎症反應，服食消炎藥會有改善。而讀者照過磁力共振，發現軟骨有輕微退化，治療主要是希望緩和症狀。第一是進行物理治療強健關節肌肉，保持關節活動能力；若活動能力、關節及肌肉狀態不錯，便可使用口服或注射形式的關節補充劑。照磁力共振除檢查半月板外，亦可檢查是否有滑膜增生，尤其在內側關節位置，有機會令患者感到不適。若確定結構有問題，臨床檢查亦找到對應的痛點，便可透過手術把增生的滑膜取走。

問題（03:18-04:13）：中指痹痛、腳趾刺痛無力、膝蓋及髖關節痛，是否關節退化的症狀？看過醫生，照過CT和X光都找不出原因。想知有何建議？

黃永強醫生：若是較年長的讀者，關節退化可出現在身體不同部位，如彈弓指或手指關節退化，所以要視乎年紀和詳細了解病歷。如果是類風濕關節炎患者，出現的是炎症痛楚，即晚間會持續痛，早上會手指僵硬，活動後會有改善，這些情況會較為擔心。但假如只是活動後才出現痛楚，休息後會有改善，晚上睡覺亦沒太大影響，這類屬機械性痛楚，又稱為退化性痛楚，醫生會相對放心。

問題：髖骨和腰附近牽引至大腿疼痛，影響走路。請問有甚麼治療和運動可以改善？

黃永強醫生：這些位置出現痛楚，從骨科專科醫生角度，較大機會與髖關節有關，必須進行檢查，例如先照X光。若腹股溝位置有痛楚，檢查後發現關節有僵硬症狀，會擔心是髖關節出現退化，這些情況未必能單靠運動改善。所以比起腰背痛，髖骨位置有痛楚，醫生要更關注。

問題：蹲下站起或上下樓梯會膝蓋痛，但走路不痛，是否膝關節退化？有甚麼方法改善？

黃永強醫生：讀者的情況是典型膝關節退化症狀，當膝蓋屈曲多於30度時，膝蓋與大腿骨接釀所產生的壓力，是體重的三至八倍。故膝痛大多源於上下樓梯，尤其是下樓梯，因下樓梯時，膝蓋前方的四頭肌需要延長，而延長是需要用力。若患者能控制體重，膝蓋承受的壓力會減少，痛楚自然減少。同時建議患者多活動，由於關節內沒血管，軟骨的營養是依靠關節活動時，在關節內形成循環，把營養帶給軟骨。而踩單車和游水都是可減輕膝蓋負荷的運動，患者亦可透過提腿練習鍛鍊四頭肌，過程中屈曲或蹬直腿部時，內側肌肉便可以發力，最初會建議做十至十五次，每次進行兩至三組。

拆解上肢痛—梁建豪醫生

問題（04:17-05:44）：拇指食指偶爾痺痛，痛楚有時延伸至手臂，拿杯子都沒力。痺痛情況在晚上特別嚴重，很多時會痛或痺醒。試過食止痛藥無效，有甚麼方法治療？

梁建豪醫生：這位讀者很大機會患有腕管綜合症，腕管位於手掌底部，有一條正中神經在掌底穿過，當入面的神經線受壓，最典型的症狀是手部麻痺，痺痛感覺有機會蔓延至前臂。因晚上睡覺時無法控制手部位置，偶爾手腕屈曲或壓着，會引致神經線受壓更嚴重，令患者痺醒。若手腕無力，表示神經線受壓情況較為嚴重，醫生會先從簡單的治療入手，如處方較強的消炎止痛藥或維他命，亦建議患者睡覺時佩戴手托，避免手腕受壓或屈曲。若嘗試過以上方法無效，醫生會考慮進行減壓手術，為患者鬆解壓着神經線的軟組織，令情況有所改善。

問題（05:45-07:01）：自從生完小朋友，開始出現媽媽手，有時更要使用鎮痛膏布，上網看見媽媽手很難痊癒，到底有何方法紓緩或根治？

梁建豪醫生：新手媽媽需要長時間照顧嬰兒，手部的確會較為操勞。媽媽手（又稱：拇指狹窄性腱鞘炎）是指控制拇指活動的筋腱出現發炎，若短時間內經常操勞及施力，郁動手指和拇指，便容易出現發炎情況。醫生會先嘗試簡單治療，如服食消炎止痛藥，及建議患者多休息或冰敷，有需要時可佩戴手托，讓手部休息以紓緩發炎情況。若上述方法無效，醫生會考慮在患者發炎位置注射消炎藥，減輕發炎情況，絕大部份患者都有改善；但如果患者雙手持續操勞，很容易復發，因此建議患者定時休息。對於少部分無法改善的患者，便要考慮進行手術，鬆解發炎筋腱附近的組織，減少因刺激引發的痛楚。

問題（07:02-08:22）：去年11月初開始，右手掌偶爾麻痺，下巴亦不時麻痺，靜止後不到兩分鐘就覺得麻痺。看過很多醫生，都找不出下巴麻痺原因，只說手掌麻痺可能是腕管綜合症。照過磁力共振，C3至C7椎間盤突出，碰到少許神經線，是否麻痺原因？

梁建豪醫生：手部麻痺最常見是由腕管綜合症引起，另一個較常見是頸椎引起，因頸椎有神經線連接手部，受壓會引致麻痺乏力。所以要先釐清是手部抑或頸部問題，因治療方法並不相同。隨着年紀增長，不少人會有椎間盤突出的情況，椎間盤突出受壓主要影響上肢的神經功能，包括麻痺和乏力。C3椎間盤突出會影響上身較高位置，而C6、7、8的神經線就會影響手部，因此要視乎那一節突出及嚴重程度，須進行臨床檢查再配合磁力共振才可分辨。下巴麻痺的情況較少出現，因此較難找出原因。

拆解運動痛症—袁智斌醫生

問題（08:26-10:03）：我是瑜伽導師，兩年多前開始下腰痛，向前彎腰或腰部發力時覺得痛和有拉扯感。而且痛楚時有時無，曾有兩三次睡醒後不痛，但數天後再痛，是甚麼原因和治療方法？

袁智斌醫生：上述情況一般較擔心腰椎椎間盤出現問題，因為在腰椎骨與骨之間，有啫喱狀的的椎間盤，用作承托及緩衝之用，附近亦有神經線。當搬運重物或向前蹲，這些動作會增加椎間盤壓力，會引致痛楚，醫生便擔心是椎間盤受傷或撕裂，甚至是發炎。瑜伽可訓練核心肌肉群，對腰椎有幫助，若然讀者是導師，姿勢應該不錯，可能以前曾受傷或脊椎勞損，久而久之問題漸漸浮現。因此要檢查清楚，了解問題的嚴重性，到底是一般痛症發炎還是影響神經線。如有以下警號便要留意：第一是痛楚蔓延至腳部，甚至影響步行；第二是腳部出現麻痺乏力的情況，這意味神經線已受壓，情況較嚴重。

問題（10:04-11:02）：每周跑步十多公里，每天都有拉筋和做強化四頭肌的運動，如「無形凳」或平板支撐以強化膝蓋。跑步時膝蓋沒大問題，平日落巴士時右膝會痛；晚上躺臥時大幅屈曲右膝會發出聲音，感覺卡了一下。有甚麼方法可改善右膝問題？

袁智斌醫生：讀者走平路或跑步沒太大問題，但上下樓梯或大幅度屈膝，便出現不適感，這是早期膝頭關節勞損退化症狀。日常訓練四頭肌及拉筋，做法是正確的，除此之外亦要控制體重，還要注意日常生活習慣，如經常搬重物或走樓梯便可免則免。若情況惡化，可考慮服食關節補充劑，亦可考慮在關節注射透明質酸，緩和不適。

問題（11:03-12:34）：2019年8月運動時右足阿基里斯筋鍵斷裂，經手術駁回，走路、慢跑或打羽毛球都可以；但右足內腳眼位置仍持續痛楚，尤其蹲下時感覺極痛。X光和磁力共振都找不出原因，這是否後遺症？能治好嗎？

袁智斌醫生：阿基里斯筋鍵斷裂後再駁回，有機會出現一些問題，如筋鍵變短及繃緊了，對於日常走路問題不大，但有機會影響步姿。尤其是蹲下的活動，因蹲下時需要足踝關節屈曲得較高，換言之足踝後的筋腱及肌肉要較為鬆弛才做到；因此若阿基里斯筋腱偏緊或短了，蹲下時壓力會太大造成痛楚。除此之外，附近組織韌帶或肌腱發炎亦是引致疼痛的原因之一。若嚴重至影響生活，可考慮以手術方式，把阿基里斯筋腱延長，但要視乎患者的情況是否嚴重到值得進行手術，因手術或會帶來反效果，可能會過度延長導致力量不足，醫生需取得平衡點。

拆解其他奇難骨痛

問題（12:37-14:05）：太太患乳癌，完成化療（左手入藥）、電療後，數月前開始服荷爾蒙藥。惟服藥至今一直受骨痛折磨，左手尤其疼痛，嚴重到不能向後扭，痛到無法入睡。除了服止痛藥，有無其他方法改善？

梁建豪醫生：完成乳癌手術或後續治療，會較易出現五十肩（即肩周炎）情況，因手術後肩膀關節較少活動，引致周邊出現發炎，發炎後軟組織會收縮。患者初期會出現痛楚，甚至痛得不能入眠，側睡壓到肩膀會痛醒，之後關節會慢慢變得繃緊，靈活程度大不如前。最理想是能跟隨物理治療師，學習運動動作，較簡單是讓患者學習爬牆的動作，即身體貼着牆壁慢慢抬高手，一開始手臂未必可以伸至最高，但久而久之情況會有所改善。因為患者有癌症病史，最重要是分辨清楚是否癌症復發轉移至上肢骨骼。

問題（14:06-15:04）：腰痛，X光檢查發現有骨退化，但醫生指不是腰痛的原因，有可能是肌肉拉傷引起。腳底及膝痛，X光檢查骨沒有問題，但治療了三個多月也未痊癒，有甚麼方法改善？

黃永強醫生：若活動時會產生痛楚，而腳的感覺與力度沒受影響，就未必是傷及重要神經線，可能只是腰背肌肉痛。若同時有膝關節退化或腳底筋膜炎，都可引致局部疼痛。因一般腰背痛症最擔心是影響神經線，神經線問題延伸至腳部，會引致腳痺及乏力，若沒上述情況，便未必是大神經線受損，可能只是腰背肌肉問題。針對腰背痛的最佳運動是游泳，當泡在水中，體重會大減，腰背壓力亦會減少，即使患者不懂游水，只要在水中活動，便可讓肌肉有活動能力，及可以操練肌肉，因為沒運動的肌肉只會每下愈況。

問題（15:05-16:27）：右上背痛持續一年，不是猛烈的痛，感覺像後背被壓着。太累、久站或者走路太多會很痛。以上症狀是骨骼、神經抑或肌肉問題？有甚麼治療方式？

袁智斌醫生：都市人最常見是肌肉問題，大多是由長時候間用電話或電腦引起，會導致頸椎肌肉連同上背的斜方肌受壓而致繃緊，造成疼痛。除此之外，椎間盤突出、椎間盤勞損老化或脊椎間長出骨瘤，亦可能產生痛楚。但一般神經線受影響，較少會出現腰背痛。若純粹是姿勢影響肌肉，患者先要改善使用電話或電腦時的坐姿，如果不改善這些問題，基本上所有治療都沒有效果，若真的擔心骨骼問題或其他更嚴重的問題，便要透過X光或磁力共振檢查清楚。

問題（16:28-17:43）：58歲，頸腰背痛持續幾年，近一年多經常頭痛，位置是右邊頭頂，有時由頭頂往下痛到後腦勺，睡覺時會由後腦勺往上痛到頭頂；頭痛像牙痛般揦住揦住，無分晝夜，要不斷食止痛藥。是甚麼原因和治療方法？

袁智斌醫生：常見的肌肉酸痛、肌肉繃緊或椎間盤突出壓到神經，大多會出現頸痛情況，若痛至接近頭痛，其實較為罕見。除非是頸椎較高的節數，如頸椎第一、二節，有機會出現不穩，壓到該處神經線，反射至頭部引致頭痛，但這情況的確較罕見。若讀者頭痛情況嚴重，可能要考慮其他原因，也許腦部有腫瘤或其他壓力性頭痛，可能性會大於骨科疾病。

問題（17:44-19:12）：兒子今年10歲，經常垂低頭打機。最近他每天起床或打完機，都會用手將頭壓向兩邊，然後會聽見頸部發出「咯咯」聲，這是代表頸椎出問題？需不需要接受治療？

袁智斌醫生：兒童經常打機對頸椎固然不好，而且年紀輕輕頸部已發出「咯咯」聲，其實是一個警號。頸部發出「咯咯」聲主要有三個原因：第一是頸椎關節內有氣體，當左右扭動頸部時，這關節會郁動，情況類似啪手指，若裏面有氣體啪一聲沒有痛楚，便無須過份擔心。第二個原因是關節出現勞損，表面變得粗糙，當左右郁動時，關節面磨擦便會發出聲音，情況大多會伴隨痛楚，這便需要關注及處理。第三是韌帶老化，因頸椎不止有骨骼，附近有很多肌肉、韌帶及肌腱等，若韌帶老化與骨骼產生磨擦，亦會產生聲響。若「咯咯」聲是由第一個原因引起，不需要太擔心，但若是第二、三個原因，便要小心處理。要找出原因，醫生會先照X光，觀察頸椎的情況，若十歲已出現頸椎老化，便要對他作出阻嚇，不要再打遊戲機。

問題：我24歲，經常要用電腦工作，不知是否頸椎出現毛病，頸部左右活動時（如轉向另一面）偶爾會出現閃痛，如扭傷的感覺，但稍等片刻便沒事，這是否頸椎病的警號？

袁智斌醫生：若頸部左右活動出現閃痛，很大機會頸椎出現問題，都市人經常低頭使用電話或電腦，二十多歲亦很容易有頸椎弧度問題或椎間盤突出。當頸部左右活動時，或壓到神經線，便有機會出現閃電般痛楚，出現如此明顯的症狀，便有需要及早進行檢查。

問題：頸梗膊痛，痛到上頭，翻風落雨前痛得最嚴重，甚至會痛醒，有甚麼解決方法？

袁智斌醫生：不少都市人會頸梗膊痛，甚至有痛醒情況，當中有很多原因，首先要考慮患者的年齡及頸椎狀態。中年人常見問題是頸椎勞損老化、骨刺或頸間盤扁塌，這些情況容易導致周遭神經線受壓，再加上睡覺姿勢不良或枕頭高度不合適，導致受壓情況加劇。不少患者亦反映刮風下雨痛症惡化，在現今醫學角度，未有實際科學證據證明這情況，有人提出與氣壓有關，醫生會找方法緩和痛症，讓患者度過急性痛症的階段。而簡單的肩頸伸展運動亦可紓緩情況，可以參考網上的教學片段，適當伸展肩頸肌肉。

問題：雙腿痛了很多年，久站久坐都會痛，要經常食止痛藥，曾做手術切除子宮和附近淋巴，兩者有否關係？有甚麼方法改善？

梁建豪醫生：雙腿出現痛楚，大多是由於腰椎問題引致，因腰椎位置有神經線延伸至腳部，若腰椎出現問題令神經線周遭的空間收窄，站立、長時間走動或上下樓梯時都會刺激神經線。而切除子宮和附近淋巴及淋巴核，會較易引致雙腿或淋巴水腫，水腫問題會導致雙腿出現脹痛。但同時亦要排除深層靜脈栓塞的情況，因為如果血液循環出問題， 導致靜脈入面有血塊堵塞，亦容易造成腫痛，若情況嚴重，患者須穿着壓力襪，另外亦鼓勵患者多活動，加速血液及淋巴循環，有助紓緩症狀。

問題：由於要長期服用類固醇，引致骨枯，有甚麼方法可以預防或改善骨枯？

梁建豪醫生：長期服食類固醇，較常會影響髖關節，很可惜現時沒有方法可預防骨枯。若患者真的出現骨枯，便要視乎嚴重性，早期透過藥物或物理治療可紓緩症狀。骨枯會逐漸惡化，最嚴重是髖關節骨枯導致球狀關節發生扁塌，令關節有機會提早退化；在軟骨磨蝕的情況下，或須進行關節置換手術。

記者：曾怡

編輯：鄒仲安

Produced By：Fruity Nutty Studio

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