今年的夏日比往年來得快，還未正式踏入七八月盛夏，悶熱的天氣令人和動物都開始吃不消。面對酷熱的天氣，我們可以會開風扇、冷氣，吃雪糕飲冰水降溫，但貓咪們又如何可以在夏天炎炎下防止中暑？

經常舔毛屬過熱表現

貓咪和大部份毛孩一樣，牠們的汗腺並不發達，無法像人類一樣透過分泌汗液，再在皮膚上蒸發從而發揮降溫的效果。貓咪的主要散熱部位在腳掌、鼻頭及耳部的微血管。有時候，貓咪會在夏天時增加舔毛的次數，希望透過毛上的唾液蒸發而降溫，但這樣做實質的散熱功能有限，只可被視為是貓咪體溫過熱時的表現。

此外，貓咪亦會透過快速呼吸換氣來散熱，而過於急速的呼吸次數亦反映了貓咪出現了體溫過熱；如果開始出現如張開口呼吸、喘氣、眼神呆滯、活動力下降或食慾不振，表示貓咪很大機會出現中暑。

高於攝氐39.5度為體溫過高

主人可以透過觸摸貓的大腿內側或比較雙耳邊緣與耳根貼近毛髮部位的體溫，如果兩者同樣出現高溫，則代表貓咪的體溫過高。最準確的方法是用肛探針探熱，如高於攝氐39.5度的話則屬體溫過高。如果情況繼續惡化，貓咪會出現黏膜充血泛紅、少尿等脫水症狀，甚至痙攣、昏迷等嚴重病徵，主人務必盡快送貓咪到診所處理。

當主人發現貓咪出現中暑初期症狀時，可以嘗試以溫和方法為貓咪降溫，如解開貓身上的項圈和衣物、提供陰涼通風處、以濕涼毛巾擦拭全身或以適量酒精擦腹部和肉球等。主人須避免一下子造成過大溫差，冷氣亦不宜直接向貓咪直吹、更不應將貓咪完全浸泡於冰水，因冰水會造成血管收縮而無法散熱。一旦體溫已回復正常則應立刻停止為牠降溫以免失溫。若果以上措施也無法改善狀況，貓咪反而開始陷入昏迷，主人須馬上以濕毛巾包裹並保持貓咪呼吸暢通，再直接送醫。

五招預防貓中暑：

1.補充足夠水份

每日飲用足夠水份不但能夠防止貓咪體溫過熱而出現脫水情況，更可以預防腎病。建議主人在貓咪生活的地方多放飲水機或水盆等，方便貓咪隨時補充水份，以及增加濕食份量，透過自然進食時增加水份的攝取。

2.避免將貓咪長期放於猛烈陽光下

貓咪愛曬太陽，但在猛烈陽光之下暴曬只會加速體溫飊升，主人應避免將貓養在陽光猛烈的地方，並確保有足夠的遮陰處。

3.保持環境空氣流通、乾爽

主人應在住所中放置風扇、設定冷氣空調等，以維持室內溫度和濕度在合適水平。在帶貓咪外出時亦要留意外出袋內的空氣流通及會否過於悶熱。

4.定期為貓咪梳理毛髮，但勿全剃光

死毛或糾結的毛球會讓體熱難以散發，一定要常常清除。把腳底毛修剪至剛剛好的長度，能讓肉球有更多涼爽的面積散熱，提高貓隻的降溫能力。但應避免剃光，以免紫外光的直射對皮膚的傷害。

5.配置消暑物品為貓咪降溫

坊間有不少給貓咪躺臥用的消暑用品，包括寵物涼墊、涼蓆、不銹鋼鍋等。但主人須避免使用內裝冷凝膠、冰球、冰砂、冰晶體的寵物涼墊，以避免液體或填充物因為被貓咪咬破、抓破而外流。主人亦可將濕毛巾、裝滿水的水樽放進冰箱冰起來，再放到貓咪活動的地方，讓貓咪覺得熱時可以主動靠近。

撰文：黃雅純

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