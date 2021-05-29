職場上不時有僱員因人事問題而被針對及排斥，香港寬頻近日亦被爆出懷疑發生職場欺凌事件，一員工投訴對上司的不滿後被解僱，另一員工亦遭上司多番針對，兩人事後均確診精神病。

4人有1人出現焦慮或抑鬱症狀

職場欺凌文化嚴重，教協於今年調查顯示，逾半受訪教師過去半年曾在學校遭遇職場欺凌，工會去年亦抽樣訪問800名醫管局護士，發現8成受訪者在上半年間曾感被欺凌。職場欺凌是引致工作壓力大的成因之一，而香港中文大學與賽馬會心導遊計劃於2017年合作調查，訪問約1,000名全職工作人士，發現每4人就有1人或出現焦慮或抑鬱症狀。

職場欺凌或工作壓力太大，嚴重可萌生死念。日本女子組合成員、16歲的大本萌景因工作過勞、受職場欺凌打算退團，但被要求她賠償約違約金，及出言恐嚇，最終不敵壓力自殺逝世。日本豐田車廠28歲男員工2017年因被上司職權騷擾輕生身亡，最終被界定為工傷，公司亦要負上責任。

兩成焦慮抑鬱與工作壓力有關

臨床上因焦慮症或抑鬱症求診病人中，約兩成與工作壓力有關，長期超時工作，沒有正常作息，就會容易感到怠倦、失眠、緊張，甚至會出現焦慮情緒、想法負面、心神恍惚的情況。若長期維持這種狀態，便有機會演化成焦慮症或抑鬱症，嚴重或會萌生死念。此外，壓力亦會促使心血管問題以及代謝毛病如糖尿病、癡肥的發生。

本身性格容易焦慮、屬完美主義者，或家人有情緒病史者，也較易因工作壓力致情緒受困擾。如果發現自己有失眠、易發惡夢、夢中驚醒、胃口改變（嗜吃或是食欲不振）、長時間處於緊張狀態，如聽到電話響時會跳一跳、容易煩躁、對周遭事物或自己一向的嗜好失去興趣，就有可能是患上情緒病，最好要向身邊人或專業人員尋求協助。

穴位按摩可減壓

打工仔要學習減壓，如列出工作清單，按事情緩急作分類，別迫在短時間內做完所有工作。工作時遇到問題，可與信賴的同事傾訴，不應孤立自己。而且在職場上要學習「說不」，可防止工作累積帶來壓力。所謂work-life balance（工作與生活平衡），建議可定期旅行散心減壓，放假、放工後盡量少看公司電郵或做公事。

都市人工作繁忙，未必可以常常放下工作放鬆自己，註冊中醫師李浩然表示，穴位按摩都可以幫助舒緩壓力。丘墟穴位於足外踝下方的凹陷處，是膽經之原穴，肝膽經為相表裏，此穴有疏肝利膽的功效，因肝開竅於目，常按摩使雙目有神，肝膽之氣暢順，紓解瑣碎事情帶來的煩惱，長期達致提升EQ的效果。建議可以在這凹陷處，每天打圈按摩逆時針30至50次，或在疲倦心情煩躁時按摩。

長命工夫長命做，打工仔勿漠視自己的身體狀況「硬撐」，不過另一方面，上司亦應注意下屬的精神狀況，良好工作環境及員工正面的心態，才能提升工作效率。

撰文：鄭詩詠

編輯：鄒仲安

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