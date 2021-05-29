一間間小屋用看上去很脆弱的木柱支撐着，日照水光，折射得棚屋光影漣漣。大澳棚屋築水而建，形成一道獨特的風景，至今已超過二百年歷史。當時漁民開始放棄浮家泛宅式生活，利用舊船艙在岸邊築建簡單居所。早期，他們會用麻石柱支撐舊漁船，並鋪上葵葉和松皮。但麻石柱看似堅硬，實則不堪撞擊，後來得知坤甸木可入水而百年不朽，就轉用了坤甸木為主力支撐，後來大澳漁業逐漸式微，不少蜑家漁民為求三餐，上岸工作，棚屋便成為了他們主要的居所。

馮新榮（榮叔）在大澳住了80多年，在漁船式微前做過超過40年漁民，後來為了更安穩的生活，一方面讓老人家休息，另一方面也讓子女可以得到更好的教育，就上了岸，在棚屋一直住到現在。依水而居，最擔心的就是颱風季節，即便大澳環山能稍作保護減少風浪的衝擊，但水浸入屋，卻是很難避免：「一颳颱風，知道幾多號風球就不會睡。 」2018年強烈颱風山竹引致大澳嚴重水浸，當時榮叔的棚屋浸到及腰，也浸壞了不少電器。但對榮叔而言，人可以逃生，棚屋不能。所以颱風季節他們情願留在屋內，靠經驗判斷水位，對他而言反而更安心。經過幾代改善，棚屋區現在有電，有水。為避免水浸時危險，棚屋內的電器大多都會架高，而插座亦安於屋頂位置。

現在的大澳，有大澳涌行人橋接駁大澳和大嶼山，也有陸路接駁。其實最初的棚屋直接建在水上，需要靠艇仔接駁，出入市區也以搭船為主：「以前小朋友要上學，早上就划他過去對面自己行去學校，到晚上自己回來，就會在對面大叫『喂 叫艇仔來接我！』」

住在水上，出入還要靠划艇，有時肚餓，怎麼辦？當年當然沒有現在外賣平台，不過就有水上小賣部，一艘船載着不同食物，沿河道叫賣：「糖水、燒鵝瀨粉、糖果餅都有。」那是黃文光（四哥），最開心的回憶之一。

趣事當然不只水上外賣，住在棚屋連去廁所，也是一個挑戰，必須小心翼翼。早期棚屋的廁所不講究，直接在屋內開個洞，你就可以一邊感受徐徐涼風，一邊如廁。不過有時風大了，排泄物被風吹上來，會沾到身上：「我小時候跌過下去，因為洞太大了，成身都是大小二便，當時我媽特地划船到對面海，買一塊香皂給我抹。」雖然現在有了馬桶，但排泄物連同紙巾仍然直接排入海，產生衞生問題。大澳文化生態綜合資源中心不時會舉辦義工團，幫手清理堆積在棚底的垃圾，包括遊客棄置的水樽、餐具等。這種垃圾長時間堆在棚底，會儲存污水，產生臭味。即便如此，也只是治標不治本，居民爭取興建大渠多年，仍未有落實。

經歷2000年和2013年大火，分別燒毁過百間和數十間棚屋，大澳現存約357戶棚屋住戶，但根據YWCA大澳文化生態綜合資源中心估計，約四分一人並不是長居大澳。大澳面臨人口老年化，年輕一代大多在市區工作。多數人離開棚屋後，棚屋沒有再承接居住權就會丟空，只會任由棚屋逐漸凋零。即便可惜，但仍無法改變現況。

兩次大火後，政府在區內街道加設滅火工具箱，讓消防員在火災發生時可以輕裝進入大澳救火。但大火燒毁的不只是歷史，還有棚屋師傅和居民的心血。興建或者修理一間棚屋，沒有圖則，沒有學藝，更是一門開不了飯的手藝。大澳的棚屋師傅，都會笑言自己不算「師傅」，只是跟下跟下就學識。冼佬仔自少跟爸爸四處維修棚屋，成年後卻是外出打工：「我話這行業糊口不好，只會餓死自己。」

棚屋的支撐設計都經歷過四代轉變，由圓石柱到長型麻石柱，再用上坤甸木，到現在用水泥保護坤甸木柱，但政府對起棚屋的物料要求始終如一，限制牆身只可以用木材或鐵皮興建。而棚屋沿用寮屋政策，只可自住，不可租、不可借和不可轉賣，棚屋住戶亦只可招待親戚借住。如果棚屋出現問題，影響環境，更需要自費修繕，或會被政府收為官地。但根據寮屋政策，棚屋土地屬於官地，居居並不擁有土地，所以即便自費修繕棚屋，當政府要求收回土地，他們亦沒有任何拒絕權。

在幾位受訪者眼中，棚屋是一個時代，是一個歷史見證：「又少了一間棚屋是真的好可惜，我都希望大澳保留多點，下一代很可能看不了。」

記者：林泳君

編輯：鄒仲安

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）