常言道，一對戀人發展關係，必先走過熱戀期、磨合期、冷淡期，最後才通向穩定期，而一般熱戀期持續3至18個月。然而，沒有乾柴烈火，就代表他或她的愛意退卻嗎？

美國心理學家Elaine Hatfield的一項研究就發現，相處日久的同居伴侶或老夫老妻，彼此的緣份會由迷戀之愛（passionate love），昇華至友伴之愛（companionate love）。日本心理學家河合隼雄更打了個比喻，短暫激情過後，夫妻間的羈伴就如「燕麥片式愛情」或「喝茶的朋友」，往往在極其瑣碎的相處細節上表現出來，散發柔情與默契。這次伴以情侶VS夫妻日常細節插畫，為你解構這兩種情趣有何分別。

接吻：熱情挑逗的夜深熱吻 VS 出門前輕吻

Elaine Hatfield把迷戀之愛定義為「一種強烈想與另一人結合」的慾望，是「激情」與「性吸引力」的結合。她解釋指，熱戀初期，往往有很強的身體因素，包括親密接觸、無時無刻的佔有慾等。但相處了一兩年之後，這種「目標為本」的（goal-directed） 的「結合感」會淡卻，取而代之的是無條件的「信任」。這就如熱戀情侶接吻到夜深，也可能未能滿足無盡的佔有慾；但老夫老妻出門前輕吻一下，就可以為彼此打氣足一整天；當中的分別，全靠是「你中有我、我中有你」的默契。

吃飯：昂貴浪漫餐廳，說盡情話 VS 兩夫婦吃早餐，不說話也快樂

日本心理學權威河合隼雄具有數十年臨床經驗，在《大人的友情》一書中，他以「吃飯的氣氛」來比喻熱戀情侶與老夫老妻之間的情趣分別。他認為「愛」的形式有千百種，熱戀故事可能都好戲劇性，但往後，愛也可經由日常瑣事得到扶持。

例如他在一名美國朋友身上學到，夫婦早上醒來，妻子替丈夫泡燕麥片做早餐，丈夫滿足地吃完後表示感謝，也是感情深厚的表現，空氣中有無形的愛意。另外，日本也有「喝茶的朋友」的說法，寓意邁入老年後，即使老夫老妻沒有性關係，也可藉喝茶聊天共度餘生。

看戲：偷偷抓緊他的手 VS 在家看電影，睇到各自睡着

Elaine Hatfield指出，熱戀期間，伴侶傾向會把對方理想化，甚至是神化，覺得這場相遇是「命中注定」的peferct match。因此，在情侶初次相識時，總會想鞏固這種想像，看個戲也會盛裝打扮，跟住劇本地追求對方。另外，迷戀之愛也會令人滿腦子想着對方，有「入侵性」的想法。惟她認為真正持久的愛情是「友伴之愛」，是基於友情及深入了解的，無論看到對方的好或壞，都會關心對方，在順境或逆境時也會陪伴對方。這就如兩夫妻或同居情侶一起在家看戲，看到各自睡着，甚至看到對方醜陋睡相也毫不介意，因為他或她已是你最親密的愛人。

送禮：送花送卡 VS 自己也有得用的實用品

美國石溪大學心理學教授Bianca P. Acevedo一份研究顯示，在熱戀初期，情侶們有着激烈的浪漫之愛（intense romantic love），男或女朋友持續拍拖的動力，是想令另一半開心起來。為了取悅另一半，伴侶或不惜一擲千金，送攻瑰花、心意卡，只為博君一笑。然而，日子久了，情侶間的相處會變成了「友情為主軸的愛情」（friendship-based love），即是兩人是透過共同興趣、經歷去維繫，也需要支持彼此的目標及興趣。很有趣的例子是，現實中有好多長期伴侶，在大時大節，他們不再破費慶祝，反而會買大家都用得着的實用禮物，例如遊戲機、一本彼此都感興趣的小說、廚具等，看起來很hea，其實有助培養共同話題及興趣啊！

記者：陳娉婷

插畫：地絲 （IG：daisyyipdaisy）

編輯：鄒仲安

Produced By：Fruity Nutty Studio

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