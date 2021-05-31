踏入夏天，天文台多日發出酷熱天氣警告，又預料連續9日落雨，天氣又熱又濕，是飛蟻、蚊等昆蟲出沒之時，隨時可蛀食家具，甚至有毒液可潰爛皮膚。

飛蟻：脫翼變白蟻會築巢蛀食家具

每逢下雨天，就會有大量飛蟻群飛，牠們喜歡24-35度，以及濕度高的環境，並通常會在晚間出沒。繁殖期時會生出翼，會被光吸引飛至燈光處。當入屋後，翅膀自然脫落變白蟻，就開始築巢繁殖。白蟻喜歡木材，可破壞木質家具，由於牠們腸內寄生的鞭毛蟲能分泌酵素，可將木纖維化解為葡萄糖作為養份，所以即使是堅硬的木材，牠們都可以消化。

而蟻后的壽命可超過10年，每日可產1,000個卵，如果飛蟻入了屋築巢，後果不堪設想。由於飛蟻是向光性的，要預防牠們入屋，最直接的方法是關上門窗、拉上窗簾，並熄滅向外的燈光，或可在燈下放一盆水，吸引飛蟻跌入水中淹死。此外，屋內外牆邊、牆角、門框窗框，若有裂縫必須修補，可以防止白蟻入侵築巢。如果不幸白蟻已經蛀食家具，便要找專家滅蟲了。

隱翅蟲：含毒液可使皮膚潰爛

另外一種昆蟲名為隱翅蟲，看似螞蟻，但體內含有強酸性的毒液，當受驚時會少量分泌。如果被拍死，毒液就會噴湧而出，引發皮炎、潰爛、高燒和淋巴結腫大。內地就有一名媽媽將飛到女嬰臉上的隱翅蟲打走，隱翅蟲體內的毒液濺到女嬰臉上，留下紅腫並使皮膚潰爛，引起急性皮炎。

隱翅蟲長約0.3至2.5厘米，外觀如螞蟻，身體由黑黃二色相間組成，看似沒有翅膀，故名隱翅蟲。隱翅蟲並不會主動蟄人，如果發現牠爬到皮膚上，千萬不要拍打，可以用嘴吹掉，或者用水沖走。若碰到隱翅蟲腐蝕皮膚，可立即用肥皂、香皂等清冼，以中和毒素，減輕炎症反應，或可用生理食鹽水沖洗傷口，嚴重時應就醫。

蠓：喜集體出沒常咬腳宜用冰敷紓緩

夏天不少人會到戶外踩單車、野餐，或到泳灘遊玩，但夏天容易滋生蚊蟲，容易被蠓或蚊咬。蚊咬和蠓咬的特徵十分相似，不過因為蠓喜歡在泥土內生長，通常咬腳較多。但蚊的飛行力較強，身體任何外露地方都會中招，不限於腳部位置。另外，蠓一般是集體出動，因此通常被咬後會出現一堆較小顆的紅點，而蚊會單獨行動，被蚊咬後，大多會即時感到痕癢，傷口亦會較大、較紅腫。

被咬後痕癢難擋，而且蚊更可傳播登革熱、日本腦炎等疾病。要防蚊和蠓，可以塗上蚊怕水或坊間有避蚊胺（DEET）成份的用品，多個研究證明能有效驅蚊，甚至有驅蠓的作用。成年人可使用濃度介乎20至50%的避蚊胺產品，美國兒科學會則建議兒童使用較低濃度，即10至30%。如不幸被咬，可用清水洗傷口，洗掉蚊蠓的分泌物，減輕痕癢亦不易發炎。如有痕癢 ，亦可用冰敷紓緩痕癢。

撰文：鄭詩詠

編輯：鄒仲安

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