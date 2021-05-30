寵物主人為貓狗選購零食，最重視的當然是食品安全。近日有狗主在大型連鎖寵物店Pet Line為愛犬購買狗餅乾，怎料回家打開後發現有蟲。向店舖方面投訴，最終卻因一個理由不獲換貨，令狗主甚為氣憤。

狗主梁小姐早前於九龍灣德福廣場Pet Line分店為狗狗購買零食及玩具，當中包括一盒Buddy Biscuits狗狗食用餅乾。回家後，梁小姐打開餅乾外層密封紙盒，驚見內裏裝着狗餅乾的透明膠袋內，有不少活生生、啡色一顆顆的蟲子在餅乾上爬動。梁小姐怕蟲子會在家中蔓延，不敢怠慢，拍攝記錄後迅速將整包餅乾丟掉，再聯絡Pet Line方面投訴。

Pet Line職員起初要求梁小姐將相關片段及購買單據傳送給他們，梁小姐照做。惟之後職員並沒有回覆。事隔一天後，梁小姐再追問，職員才指公司忙所以沒有回覆，並表示有蟲情況很常見，指因為狗狗食物高蛋白質又沒有防腐劑，所以有蟲「好common」。職員其後表示，必須保留帶蟲餅乾，才能退換貨品，故拒絕為梁小姐跟進。對於整個交涉過程，梁小姐甚為不滿，「我不可能保留一包蟲在家，我想正常人也不會這麼做！我也不介意不能拿回數十元了，但原來食品安全問題，都不能夠令貴公司在百忙之中抽空回應及主動處理？」

事後梁小姐將經歷放上寵物討論區，有不少主人均表示無法接受保留有蟲食品在家。記者就事件向Pet Line查詢，截稿前未獲回覆。

記者：李珮禎

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