想必各位貓奴都曾經幻想，如果工作的地方可以隨時隨地吸貓，該會是多美好的工作環境。位於大角嘴的基全小學裏就飼養了四隻校貓：豹仔、花花、芝麻、山仔，而多位愛貓的教職員和工友更扛起照顧和陪伴貓咪的責任，工友芪姐笑言：「你想想，你去問問飼養貓咪的人，會否覺得照顧貓咪很麻煩，當然不會覺得麻煩，連放假也喜歡回來呢。」

豹仔是較早來到基全小學的貓咪，擔任校貓的資歷雖然只有短短三年，不過早期的校園生活可說是多姿多彩。「大概是在疫情之前，下午五點之後大部份小朋友都已經離校，我們便會把五樓天台的防煙門打開少許，豹仔就會沿着樓梯下來。豹仔很聰明地知道二樓是教員室，有時牠會坐升降機並在教員室門口等待我們；有時牠又知道我們很忙碌，牠會懂得走到一樓的校務處找書記姐姐，是自由地在校園遊走的。」不過隨着校園內的貓口漸多，貓咪的生活也起了些變化，李麗華主任解釋指：「有時有些同事會反映，生怕豹仔會否去了些不該去的地方，也擔心貓咪四處跑會令我們會難以尋回牠們。」此外，也因為有不少愛貓的街坊會在停車場閘口擺放食物，校方考慮到衞生及貓咪的健康問題，最終決定把數隻貓咪留在五樓飼養。

說到最深刻的事情，數位受訪者都不約而同地談及早前有流浪貓媽媽花生在校園產子的故事。書記Holly「牠是大着肚子來到學校，過來後好像在一兩個星期之後就生了，一胎共四隻幼貓。」他們都表示因為從來沒有為貓咪接生，故只能上網查找資料或請教身邊有經驗的朋友。工友輝哥更利用學校原本用來掛東西的「格仔網」搭砌成大型的貓籠，好讓花生能安心地生產。「我猜現成的沒有那麼大，還有就是（籠內東西）怎樣擺放都可以。因為生產的過程中，IT同事24小時直播小貓出生的過程，以及出生後一個月情況怎樣，他把攝影機放在這裏。」原來教職員及工友生怕有太多人圍着貓媽媽，會令牠緊張或影響生小孩的心情，但同時又很想知道牠的情況看看是否需要協助，於是惟有在籠子擺放iPad拍攝，然後大家再用應用程式Zoom看着生產過程。

除了提供舒適的生產環境之外，Holly和幾位教職員最後更收養了花生以及其中三隻幼貓。李主任表示，畢竟他們是一間學校而非愛護動物的組織，其實並沒有打算把校園打造成中途之家，不過長遠卻希望藉此向學生宣揚尊重及愛護每個生命。「因為作為學校，我們是做教育的，有貓咪在校園也可以跟學生做些生命教育的工作，也希望日後我們可以慢慢詳細地規劃，好好地向小朋友宣揚愛貓、尊重生命、愛護動物的訊息。」

記者：黃藹婷

攝影：伍慶泉、周芝瑩

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