香港人每周平均工作42小時，工時之長是全球第7高。有人為供樓養家，有人為名成利就，對現年26歲的王汶青（青青）而言，兩者均曾是她日做十多小時、日夜顛倒所追求。兩年多前，即使身體響起連串警號，青青仍只埋首工作，僅於上班期間擠出少許時間求診，結果確診淋巴癌。確診一刻，她並無第一時間四出求醫，反而覺得終有「出口」喘喘氣，她說：「我病了，可以跟上司講我需要休息。」

日做十多小時 身體響警號未即時正視

2018年末至2019年初，青青開始出現持續低燒、經常覺得疲累等症狀，她靠服用止痛退燒藥紓緩，但情況仍十分反覆，持續近四個月。青青說：「當時因為工作壓力頗大，所以純粹覺得自己休息不足所致。」當年青青在旅行社工作，負責為客人度身訂造私人旅行團，有時早上7時便去開會，然後回公司繼續工作，經常OT。當時工作幾乎無時無刻都日夜顛倒，「如果有美國團，便要等美國報價，跟外國時差工作，回到家也要繼續工作。」

因為工作多且壓力大，即使青青低燒等問題持續數月，她仍未有正視，直至她發現頸後出現兩粒越來越大的淋巴結，才開始擔心。青青說：「當時找人推淋巴，又會自己按摩，看看會否有好轉，怎料淋巴結越來越多。」最後青青決定在上班期間抽空看醫生，「我特意抽時間抽血、照X光，然後再回公司工作。」

歷8次化療18次電療 痛不欲生

一兩星期後，體檢報告出爐，發現肺部有腫瘤，全個左半身，包括腋下、頸後都塞滿淋巴結，血液報告亦顯示她的白血球及紅血球指數異常，家庭醫生將她轉介至醫院作進一步檢查。2019年6月中，青青正式入院作全面檢查，最終發現患上何傑金氏淋巴癌2B期。她說：「很老實說，那半個月我覺得好似有一個出口，因為我一直以來好像沒有休息過。我記得確診當日，我沒有立刻去找醫院，反而覺得自己想休息一下，有一種『我病了，可以跟上司講我需要休息』的感覺。」

確診後，青青隨即開始接受治療，前後共做了8次化療、18次電療。回想化療的過程，青青猶有餘悸：「化療藥也算是一種毒藥，經血管注射到體內，血管會疼痛，我記得我每次下藥後一定會哭，有一種難以形容、全身也很難受的痛苦。」她謂電療次數雖然比化療多，但痛苦程度稍低，「接受電療的部位主要是頸部，很影響口水分泌，容易口乾，就吞口水也會痛，會難以入睡、無法進食。」

家人朋友陪打化療針

治療過程艱辛又漫長，化療引起的不適更一度令青青想放棄，幸得家人和朋友的陪伴和支持，青青總算捱得過。比青青小四年的弟弟Alex形容，青青是個很厲害的女孩，因為家中所有開支都由她應付，亦會無時無刻關心自己，有時甚至會給他零用錢，所以對姐姐患癌感到非常傷心，Alex說：「記得當日我在實習，姐姐便去了醫院聽結果，知道是淋巴癌。我見到她的時候，我媽媽已經哭完，我的眼淚不斷流下來，在街上痛哭，很大衝撃、很不開心。」 得知姐姐患癌後，Alex放棄到沙漠實習的機會，又放棄住宿舍的機會，留在家中照顧青青，他說：「讓我再選擇一次，我也會這樣決定，因為她生病也沒有人願見的。」

家人以外，朋友也成為青青的重要支柱。認識青青超過10年的Wendy，曾陪伴青青到醫院打化療針，Wendy說：「患病期間，我永遠當她正常人般看待。她很虛弱，很需要人支持和陪伴。」Wendy指，青青治療期間經常會發訊息給她訴苦，想中途放棄治療，Wendy便會以激將法鼓勵她：「你不繼續化療，之前做過的全都白費，難道你真的中途退出，不再做下次嗎？」

治療一年癌細胞全清

得到家人和朋友大力支持，青青在去年三月完成所有療程，開始為期兩年的觀察期，現時身體一切正常，淋巴瘤及癌細胞已徹底清除。青青笑言自己無法再承受化療及電療的痛苦，所以現時以休養為主，拒絕再做工時太長且壓力大的工作。由於患癌前已買保險，故家庭暫時無太大經濟壓力，青青閒時會做活動助理幫補收入，她說：「難得痊癒，當然要珍惜生命、愛錫自己，做一些舒服的工作，不能像以前般拼搏。」此外，她亦會開班教人打坐，她謂打坐是治療期間自學，能讓她從痛苦中暫時平靜下來，覺得對心靈健康有莫大幫助，希望將此法傳授他人，「生病可以去看醫生，可以治療、服藥，但若有情緒問題、心靈上的不適，那可以用甚麼方法呢？我發現打坐也不錯。」

拒再追逐名利 學會平淡是福

回望患癌抗癌兩年，曾經是工作狂的青青學會將愛錫自己放在首位。青青說：「我記得媽媽在我入院後還未確診那十多天，瘦了二十幾磅，而弟弟又為自己放棄很多機會。生病並非只有自己承受，其實你身邊愛你的人也會很擔心，所以更需要愛錫自己，不再令其他人擔心，要他們放棄自己的事去照顧你。」從工作狂到休養生息，她發現「食得、瞓得、屙得」已是人生的全部，「人生就是如此簡單地組成，比起以前的拼搏，我更喜歡現在簡單平淡的生活。」

何傑金氏淋巴癌年輕患者多 成因不明

養和醫院副院長、血液及血液腫瘤科專科醫生梁憲孫指，淋巴癌可分為何傑金氏淋巴癌及非何傑金氏淋巴癌兩大類，香港每年淋巴癌新症近1,000宗，約一成屬何傑金氏淋巴癌。淋巴癌至今成因不明，而何傑金氏淋巴癌患者一般較年輕，現時治療方案主要為化療及電療。至於非何傑金氏淋巴癌，近年亦有CAR-T等免疫治療可用。

免疫治療用於非何傑金氏淋巴癌

梁憲孫醫生說：「CAR-T是利用病人自己的T細胞進行基因改造，使T細胞具有針對癌細胞的能力。首階段是控制病情，然後收集T細胞，有時病人接受化療後，體內T細胞或許不夠，所以這是第一個要解決的問題。有足夠的T細胞就要拿到實驗室，製造CAR-T細胞。改造後的T細胞會在實驗室裏大量培植，然後再輸回給病人體內。」以CAR-T作治療，整個過程約需一兩個月時間，而病人接受治療後頭幾星期仍須觀察，因為經改造的T細胞，會刺激身體產生激烈免疫反應。梁憲孫醫生說：「個別病人會神志不清、血壓下降，所以並非完全無副作用，要小心使用此方案。」

記者：李煒汯

攝影：張志孟

編輯：鄒仲安

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