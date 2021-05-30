有貓義工在網上怒斥領養者帶貓貓到公園玩時疏忽，令貓貓受驚掙脫貓帶走失。貓義工經過連日搜索，終於在第三晚成功尋回貓貓。到底主人應否帶貓貓出街散步？出街前又有甚麼須要準備？

點擊文章瀏覽更多動物新聞﹕

唐貓Sunny原本在今年四月被一位領養者從貓舍領走，開始了在新家的新生活。但一個月後，領養者主動聯絡貓義工稱有日帶Sunny出街時，經過華富邨瀑布灣公園時貓貓意外走失。領養者指因擔心Sunny在貓袋中會覺得太熱，所以在公園內的一個涼亭坐下，打開貓袋讓貓貓透氣。

領養者堅稱有為Sunny戴上貓帶，並將貓帶扣在貓袋上，自以為萬無一失。怎料Sunny可能初次接觸公園新環境，突然跳出貓袋，更掙脫貓帶，一躍而去。領養者與友人搜索後不果，故聯絡貓義工求助。

由於事發地點為虐貓黑點，附近本身己有不少流浪貓在該處覓食，義工十分擔心Sunny的安全，不惜放下本身正職請假尋找失貓。幸好皇天不負有心人，經過三日三夜的搜索，終於成功尋回Sunny。年少力弱的Sunny流浪期間不懂如何覓食，又難以與該處的流浪貓相處爭食，被打得遍體鱗傷，更惹上貓蝨。現已退回貓舍安頓休息。

事件在網上公開後，有網民直指事發地點華富瀑布灣為棄貓熱點，附近亦沒有獸醫診所，而Sunny脫繩跑走的涼亭旁邊就是水流急速的瀑布，十分驚險。負責處理的義工亦質疑領養者聲稱是帶Sunny到診所檢查途中發生意外的說法，指貓貓走失地點並非領養人住所，亦不是去診所的路線，而前往診所亦應該點對點「call 車」，中途在公園打開貓袋的做法令人摸不着頭腦。

貓咪天性對環境十分敏感，見到有興趣的事物會定睛凝視，甚至上前追趕；反之受到驚嚇時亦容易跑走、脫繩逃離。安在家中，主人尚可慢慢一步步讓貓貓熟習環境；但面對街道上無法控制的環境、人聲、車聲，主人實在不宜在未經訓練的情況下將貓貓帶到戶外散步。而且每一隻貓的性格也不同，其他貓喜歡外出散步並不代表自己的同樣喜歡，主人須與貓咪多作交流及了解。就算已經準備好到戶外，亦謹記要選擇高質素的貓帶，並正確繫好，防止貓貓一時忘形走失。

撰文：黃雅純

資料來源：街貓宿舍@Facebook

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）