最近中國稻米大師，堪稱中國米糧之寶的袁隆平先生逝世，全國人民哀悼，袁隆平在大躍進時期目睹政治運動催生極大人禍，弄至全國大饑荒，餓死近四千萬人，悲痛之餘，遂專心投身研究中國稻米增產之道。大躍進之時，飛彈之父錢學森為了自保，拍馬屁，以世界級科學家的地位，竟然附和中國糧食大豐收，畝產萬斤之說，令人側目。1959年的袁隆平只有29歲，相信自己的眼睛，不理會錢學森的謊言，默默地到稻田實幹苦幹，卒研發出中國雜交水稻，1976年起，袁隆平的研究團隊開發雜交水稻的農田生產形式，全國稻米產量開始不斷增長，現在的最高收成量是每公頃16噸，即每平方米生產1.6斤的稻米，領先全世界。

袁隆平艱辛研究雜交水稻的年代（1960年代），適值文化大革命，中國幾乎與世隔絕，科學家難與國際交流，袁隆平全憑苦幹硬幹的精神，一步一步的得到進展。他的成就也沒有多少國際科學家知道。那時候左丁山讀大學經濟系，對袁隆平一無所知，但開始知道墨西哥和菲律賓有綠色革命（Green Revolution），美國洛克菲勒基金會和福特基金會大力贊助，推動農業技術革命，從水利灌溉，使用化肥，研發高產量穀類食物種子，農田管理技術等，都全面改革，增加糧食生產。一位主要科學家Norman Borlaug被稱為綠色革命之父，1970年獲得諾貝爾和平獎，表揚他造福人類。

袁隆平那時候卻不為國際人士認識，到後來諾貝爾和平獎也沒相中他，至為可惜。2001年香港中文大學向袁隆平頒授榮譽博士學位，也因事未能出席學位頒授典禮，但在2001年12月還是到了中大訪問，順道訪問中大校友會聯會張煊昌中學，並在學校即席揮毫，題字留念：「知識，汗水，靈感，機遇，與張煊昌中學師生共勉（二〇〇一·十二·七）」，張煊昌中學自然珍而重之，把題字掛在圖書館內。

袁先生一生對提高稻米產量記掛在心，成就非凡，為的是要讓人民有足夠米糧！今天的第一世界卻不那麼重視了，潮流時興No Carb Diet（不吃碳水化食物，即澱粉質），身邊有不少朋友每天都不吃米飯，盡量減少吃澱粉質食物，以前六人同枱吃飯，起碼要米飯六碗，現在呢？兩碗起，三碗止，相信袁先生對此大大不以為然了！