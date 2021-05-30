WiFi6、Mesh WiFi這些術語聽就聽得多，但比起舊款傳統路由器性能差多遠呢？這次開箱評測的是Netgear高階Mesh WiFi 6路由器Orbi RBK852，為了試真Mesh WiFi覆蓋力，我們來到了元朗的4層獨立屋實測，且看表現如何。

認識Mesh WiFi 6

Orbi RBK852包括一台主機路由器（router），以及一台衞星子機(satellite)，支援802.11ax WiFi 6制式，特點是採用三頻Mesh WiFi 6網絡系統。可能聽到頭都大，接下來我們邊測試邊講解這些技術術語。

首先講近年開始流行的Mesh WiFi，例如Google WiFi，多數一對或以上發售，一個裝置擔任路由器主機（router）的角色，其他稱為衞星satellite。主機和衞星之間的連接是雙向的，理論上router和satellite的WiFi訊號強度不會差太遠。如果是採用舊式tree network的router，雖然也可以安裝extender或home plug等裝置擴大覆蓋範圍，但訊號會越來越弱，甚至可能會拖慢本身router周圍的網速。

4層樓實測WiFi覆蓋度

在安裝Orbi RBK852之前，先量度測試地點原本的網速。數據線和router設在2樓，屋主表示平時去到4樓開始網絡不穩，女兒在房間上zoom也偶有斷線，去到天台就完全接收不到WiFi訊號。實測1、2樓的下載速度為280Mbps、上載速度約150Mbps，在4樓位置網速顯着下降，下載速度為150Mbps，上載速度為70Mbps。接着我們就動手安裝Orbi RBK852看看分別。

Orbi RBK852可以用慣常的電腦網頁安裝，也可單靠手機的Orbi App就能完成安裝。我們在2樓將Orbi RBK852的router駁上電源和Lan線，再到4樓安裝satellite，satellite只須駁上電源就可以。之後用App掃描router機身上的QR code，再依照指示輸入簡單資料登錄就完成安裝。相隔2層樓，router和satellite之間的溝通也沒有問題，過程也只需幾分鐘。

實際測試，1、2樓的下載速度保持在280Mbps，上載速度則提升到250Mbps左右。網速或者受到實測地點的限制，這裏着眼點不會在最高網速，已是想看測試Mesh WiFi 6系統的覆蓋力。來到4樓位置，實測速度仍然能保持在280Mbps和250Mbps的上下載速度，可見Mesh WiFi網絡下，router和satellie發出的WiFi訊號強度相若，4層樓都能完整覆蓋，沒有因離遠router而減弱。接下來，我們再上天台，換了Mesh WiFi後能接收到WiFi訊號，但可能因為樓宇結構關係，網速下降到大約10Mbps的下載速度。

Mesh WiFi 6三頻有着數

另一個經常聽到的新技術是WiFi 6，也可能會說是802.11ax或者只稱為ax路由器，所說的技術都是指新一代的WiFi制式。Orbi RBK852採用三頻Mesh WiFi 6系統，市面上不少Mesh WiFi都採用雙頻系統，不過要留意一點，Mesh WiFi系統中router和satellite需要用到一條頻譜，如果走雙頻的Mesh WiFi實際用起來也只有單頻是給裝置連上網絡的。Orbi的router和satellite之間使用獨立區隔的5GHz傳輸通道，其餘兩條2.4及5 GHz 頻道會留作其他裝置上網。

WiFi 6比起上一代進步的地方是輸送量提升了25%，可連接裝置也提升了4倍，支援200倍裝置同時上網。也用上了MU-MIMO多用戶多入多出技術，多台裝置同時使用網絡也不會拖慢網速。我們也做一個壓力測試，用Switch遊戲機、手提電腦和手提電話同時上網做一些負荷較重的上下載工作再測試網速。

用電腦上載1GB的檔案到Google Drive、Switch下載一款體驗版遊戲、電話則用KKBOX下載18首無損音檔；再以可以用盡WiFi 6的iPhone 12 mini測試網速，依然有接近200Mbps的下載速度，和之前分別不大，可見WiFi 6系統能應付多個裝置同時上網。

總結：升級WiFi無線網絡大勢所趨

Orbi RBK852有旗艦級性能，同時售價也偏貴，有沒有需要用到就要看你對網絡要求有多高。總結今次實測，地方寬敞的辦公室或者住宅用戶用Mesh WiFi真的很幫到手，覆蓋範圍更廣，訊號強度更穩定。至於一般用家，家中環境未必大到需要Mesh WiFi幫忙，但現在越來越多智能產品、智能家電推出，尤其是影音方面，4K、8K影片和高清無損音樂檔案都漸見普及，而且裝置眾多，已經不可能全部都插lan線上網，相信不少人都會考慮升級WiFi無線網絡，WiFi 6和Mesh WiFi也會是必須留意的技術。

記者：司徒港燊

攝影：鄭皓然

編輯：鄒仲安

Produced By：Fruity Nutty Studio

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