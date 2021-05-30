早前我們報道大家食老闆呂茂正由住劏房到坐擁千萬豪宅的故事引來關注，網民有讚有彈，其中有人出post指「打得贏譚仔嘅只有大家食J」。大家食跟譚仔、譚仔三哥同是麵食連鎖店，前者主打手攪麵，後者主打米線，咁都有得比？原來大家食也有賣米線，又有自選餸，今次記者找來三位不同年齡層網民試食，看看大家食和譚仔三哥的出品有何不同。

試食前先說說背景，兩大集團都在九十年代發迹。譚仔最近上市相信很多人知道，一九九六年在長沙灣開第一家店，後來四兄弟拆夥分家，二〇〇八年再開譚仔三哥，三年前譚仔和譚仔三哥被日本丸龜製麵收購，現時在香港已經有超過一百間分店，佔香港雲南米線市佔率約百分之七十，可謂十分厲害。

深水埗發迹 蔡瀾曾推介

大家食最令人印象深刻的，一定是其老闆軍佬頭標誌加「J」字樣。老闆呂茂正一九九二年從海豐來港，看中港人喜歡吃麵條，一九九八年用推木頭車賣雞蛋仔賺來的二十多萬積蓄，在深水埗福榮街開第一家店，最高峯有九間，現時有七間分店。大家食和譚仔有一個共通點，就是食家蔡瀾都曾推介。

今次評判有三位，分別是七十後深水埗蒲友兼「叁拾士多」老闆Kent、八十後米線關注組版主Ryan和九十後譚仔粉絲Debbie。Kent指大家食最初給人的感覺是一間普通茶餐廳，印象最深的是老闆陸軍裝髮型，他說：「沒有去刻意吃，只是知道它有很多麵舖，這類餐廳有很多，所以未必會選擇它。這個比拼有些特別，因食物類型不同，但兩者湯底相似，價錢亦較貼近。」Ryan指兩間店的食物都各有支持者，他說：「幾年前吃過大家食的手攪麵，味道不太差。」至於最年輕的Debbie雖是石硤尾街坊，卻沒有吃過大家食，「因為門面很簡陋，令我完全沒衝動入去。印象中它是快餐店，怎料原來吃手攪麵，很意外。如果大家食可以和譚仔匹敵，為何分店數目可以差這麼遠？」

一餸麵較平 送餐速度慢一倍

先比較兩間的款式和價錢，譚仔三哥的湯底選擇較多，酸辣亦有兩個版本，但大家食自選餸的種類有五十款，譚仔三哥只有二十六款。價錢方面，兩者只有清湯不用加錢，但大家食的酸辣最貴要加四元。若是一餸麵，大家食麵底二十一元再加最貴配料十元都是三十一元，較譚仔三哥的三十三元便宜。不過若要加餸，譚仔三哥的大部份選擇是五元，但大家食自選餸平均要八元，若點兩餸或者三餸則可能譚仔較便宜。

至於服務，侍應阿姐態度差不多。送餐速度譚仔三哥則快一些，六分幾鐘已經送到。想知這次的試食結果如何，睇片啦！

記者：何嘉茵

攝影：伍永健

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）