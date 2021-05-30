轉工是不少移民英國港人面對的難題，究竟哪一個行業適合自己？香港人在英國又有何優勢？這次我們去探索一下英國殯儀業，訪問一位在英國從事殯儀行業的香港人，了解她的入行經過及殯儀業細節。

任職禮儀師 助統籌建設骨灰龕位

港人Edith去年12月移居英國，她在香港正職是在公營機構工作，兼職做殯儀大約一年。「我父母去世時，因為不太清楚殯儀行業，就自己去找相關資料，當時父母的喪禮都是我一手負責的。後期覺得這行業可以幫助別人，機緣巧合下在香港找到一位師父，就正式入行，學習怎樣做殯儀。」移居英國後，Edith在招聘網站留意殯儀工作空缺，僅搵工5日，就在今年3月獲一間老牌殯儀公司聘請。「自己比較幸運，當時公司需要一位懂中文和廣東話的人，加上自己有殯儀經驗，幸運地得到面試機會。」

Edith現時擔任禮儀師，接洽講廣東話及普通話的客人，協助安排殯葬儀式，另外亦協助公司統籌建設骨灰龕位公園。她指出，香港人在英國從事殯儀行業具有語言優勢，「英國殯儀業預見一大群香港人會過來英國，而且倫敦本來就有不少華人，對殯葬行業有需求。除了語言優勢上，香港人亦熟悉中西文化，可以成為一條橋樑，幫助本地公司發展亞洲市場。」

家屬親自幫先人梳洗 「四塊半」中式棺材英國都有

隨Edith在殯儀館參觀，發現英國殯葬儀式中家屬會協助先人梳洗。香港殯葬傳統上不會讓家屬幫遺體進行梳洗，但在英國，大部份種族的人都有幫先人梳洗的要求。至於棺材方面，傳統英式棺材的頭部較闊身和修長，材料是一般的合成木塊，比較輕薄，入面的裝裱與香港所見的中式棺材大同小異，也會用絹布做分層。隨着越來越多華人移居英國，在英國也能找到中式傳統的「四塊半」棺材。

Edith指出，在英國舉辦一場喪禮約需1,400英鎊（15,000港元），包括簡單的喪禮儀式、靈車和棺木，以及簡單的瞻仰遺容儀式。英國喪禮最傳統的馬車隊服務，則須加約1,200英鎊（約13,000港元），包括一對馬和馬車。至於骨灰龕位，英國的龕位大部份是租，較少直接購買，每年大約100英鎊（約1,100港元）。

英國人：歡迎港人來工作 為英國增值

問到英國人如何看待華人的殯葬儀式，Edith認為英國人較開放，尊重和包容不同國家的文化，不會認為中式頌經儀式嘈吵，也接受到燒香或燒衣紙。「只要不影響到別人，英國人也會持開放態度，不會抗拒或覺得討厭。」殯儀館職員、英國人Donna表示：「我們歡迎不同文化背景的人，華人社群很尊重別人，他們經常說多謝，我們會歡迎他們的。」

殯儀館老闆John指出，公司在1881年由他的曾曾祖父創立，而他亦在這個行業50年了。他認為，移居英國的香港人大多受過良好教育，來英國尋找工作機會，「對我而言，任何人想在英國工作或為英國增值，我是無任歡迎的。」

Edith Facebook專頁：英國黑白公司

採訪：英．移．故事

攝影、剪接：Nixon W

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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