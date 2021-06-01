2020年居屋4個屋苑包括鑽石山啟翔苑、火炭彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，共推售7,047個單位，終於進入揀樓程序。昨日首日揀樓共有93個單位成交，最受矚目的「樓王」鑽石山啟翔苑33樓08室，座向東南實用面積502平方呎，售價488.86萬元平均呎價約9,738元，開售不足半小時已被揀中。望着中籤者揀樓得個恨字，不如跟我們回望一下香港居屋之最吧！

最老居屋——觀塘順緻苑

房委會於1978年推出首批居屋，發售共6個屋苑包括觀塘順緻苑、何文田俊民苑、香港仔漁暉苑、火炭穗禾苑、荔景悅麗苑及柴灣山翠苑。1979年落成入伙的觀塘順緻苑，計下來便是首個居屋屋苑。當年順緻苑最平單位的入場價僅8.9萬元，對比今批2020的六三折居屋，粉嶺山麗苑最平的單位123萬元，以入場價計升幅達12.8倍。現在要在自由市場轉售居屋都要先補地價，但第一代居屋計劃，僅設10年限制轉售年期毋須補地價，簡單來說，現在已與一般私樓買賣無異。

順緻苑還有另一個特色，它是至今唯一資助式屋苑設有頂層複式單位，數量只得24間。上月尾就有業主在Facebook群組發帖，放售一個4房兩廁享東南山景，實用面積645呎的複式單位。自讓免佣業主開價699萬元，平均呎價為10,837元，隨即引起不少網民興趣急約睇樓。

順緻苑

地址：觀塘順緻街1至10號

落成：1979至1980年

座數：12座

單位數目：1,539個

實用面積：441至700方呎

首次推出售價（$）：80,900－158,100

最大面積居屋單位——柴灣樂翠臺

複式單位萬中無一，近千呎的居屋單位亦都一樣。全港最大建築面積的居屋單位，是柴灣樂翠臺1座A室3房單位。當年還是以建築面積988方呎出售，實用面積862方呎實用率高達87%，以當年「發水」樓盛行來說，已算是難能可貴。

樂翠臺

地址：柴灣泰民街11-15號

落成：1986年

座數：3座

單位數目：978個

實用面積：581至861方呎

首次推出售價（$）：272,700 - 450,500

最大規模居屋——麗晶花園

居屋分為兩大類，由房委會自行興建的屋苑名稱通常以「苑」字結尾，大廈名稱則以「閣」字結尾。另一類為「私人機構參建居屋計劃」，是當年為提高建屋量，由私人發展商興建後，交予房委會推售的居屋，這類居屋多以「花園」命名。其中1985年落成的麗晶花園，共有22座5,904個單位，如以單位總數計，數量僅次於天水圍的天盛苑和天頌苑，但以座數計，則仍為全港最大規模的居屋。麗晶花園自成一隅實用率高達87%，一向甚受二手買家歡迎，不過6座在去年12月爆出喉管播毒，短暫出現過業主急讓，不過「執平貨」機會一閃即逝，現在已經無這支歌唱了。

麗晶花園

地址：九龍灣宏光道80號

落成：1985年

座數：22座

單位數目：5,904個

實用面積：398至538方呎

首次推出售價（$）：188,300 - 340,600

最細規模居屋——坪洲坪麗苑、大澳天利苑

1996年落成的坪洲坪麗苑，屋苑只有一座提供148伙，可算是歷來供應最少單位的居屋。由於項目位於離島坪洲，快慢船往來中環約30至40分鐘，但船班次數疏落船費又貴，1994年首次發售時樓價，比市區居屋平一大截平均建築呎價約900元，售價介乎約52萬至88萬元不等。位置是偏僻一點但環境一流，多年來都沒有太多轉售成交，對上一次已經是2007年了。

但要數更細的，還有位於大嶼山大澳的天利苑。這個2014年推出85個單位的居屋項目，其實前身是1995年落成的龍田邨天利樓公屋單位，因入住率低房委會決定翻新成居屋出售。當年售價由約64萬至90萬元，平均呎價由1,340至1,850元，九成半按歇3.2萬便做到業主平絕全港居屋。但買家揀完樓才會被知會有沒有被入住過，想駕車進出市區要申請「禁區紙」，也因為單位數量太少，每呎管理費高達4.27元貴過貝沙灣，六成申請人揀樓時「甩底」銷情慘淡。當年大家都看淡，但5月頭有拍賣行以269萬元呎價約5,593元，售出天利苑中層一個實用面積約481方呎。可見只要是樓在香港，依然是有價有市。

記者：鄭汝翹

編輯：鄒仲安

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