世界牛奶日是聯合國糧食及農業組織設立的節日，自2001年起每年6月1日都會有相關活動，讓大家更關注乳製品與健康。今年香港世界牛奶日由菲仕蘭香港主辦，並且發表了「疫情下學童運動習慣與營養」調查報告，報告顯示香港受訪家長子女少於兩成攝取足夠奶類，而且營養不衡及嚴重缺乏運動。

疫情下學童運動習慣與營養報告，由香港浸會大學許士芬博士體康研究中心於今年4至5月進行調查，成功訪問1,350位幼稚園及小學學童家長，探討子女們於疫情下在飲食及運動方面的改變，包括日常奶類攝取、運動習慣等。報告顯示，疫情下，高達95%的學童未能達到世界衞生組織每天運動最少60分鐘的建議，損害身體健康成長；有77%學童在抗疫期間仍能維持奶類的攝取習慣，但只有17%的奶類攝取量達到衞生署健康飲食建議的每日2份奶類；有38%學童在此期間反而增加了果汁、汽水或其他含糖份飲料的飲用量，有27%的學童在疫情期間增加了額外的進食餐數，更易導致肥胖。專家指出如果家長能把握此時機，為子女增加並養成以奶類製品作為健康小食的習慣，將對學童的骨骼健康及體重管理都有正面的影響。

VNS營養健康中心首席註冊營養師詹兆洲先生解釋：「一份奶類相等於一杯240毫升牛奶、一小盒150克低脂純味乳酪或2片低脂芝士。不同種類的奶類飲品適合不同人士飲用，例如全脂牛奶不宜頻繁飲用，亦不建議肥胖人士飲用；高鈣低脂牛奶適合發育中兒童、青少年及孕婦飲用；脫脂牛奶則適合肥胖人士飲用。」他補充牛奶營養吸收的關鍵時間是早上，「因牛奶含有豐富的鈉、鉀、水份、蛋白質和脂肪，在消化系統中比水或運動飲料逗留更久，所以比水和運動飲料更有效補充水份，而且豐富蛋白質亦有助肌肉復原，能有效修補身體的損耗，亦能減少飢餓感，並且可幫助提升工作效率。」

香港浸會大學體育、運動及健康學系副教授雷雄德博士表示，學童應每天累計進行至少60分鐘結合提手動作的簡單心肺運動的中等強度身體活動，例如開合跳，能有效幫助訓練肩頸肌肉、改善姿勢不良所導致的肩頸痛症和肌肉僵硬情況，「發育期間的學童定期進行姿勢正確的運動，可以促進全身血液循環，刺激生長激素、分泌及促進骨骼的生長。學童應該多做跑、跳、游泳等運動，每周進行5次、每次15至20分鐘，每天累積60分鐘運動並每日進食足夠的奶類製品，就可以掌握成長期的黃金機會，建立強健體魄。」

最後專家提大家，奶茶或加入奶的咖啡，因為含有單寧酸，會影響鈣質的攝取，所以即使喝了奶茶或咖啡，身體所吸收的牛奶營養不可與單獨飲奶相比。而且奶茶及咖啡當中的牛奶份量不足，並非全用牛奶配搭，所以，要健康還是按自己需要飲牛奶和做運動吧。

記者：馬子聰

編輯：鄒仲安

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