前兩天林先生來到診所，一臉苦惱地說出：「醫生，我上星期剝完智慧齒，自此進食時口淡淡。一開始以為是因為傷口痛只可以食白粥，沒太在意，但隨着傷口復原，回復正常飲食後，味覺還是覺得比以前差，舌頭的感覺亦比之前遲鈍，感覺像麻醉藥還未散一樣。醫生，我會康復嗎？」憑這些形容，基本上都已經可以斷定林先生的舌神經受損了。

顎骨創傷和腫瘤可致舌神經受損

舌神經是三叉神經的一條小分支，主要供應同側舌頭前三分二的感覺和味覺。舌神經受損的成因包括面部顎骨創傷、惡性腫瘤、口腔手術的後遺症等。因舌神經的傳遞功能受損，患者會覺得同側舌頭感覺遲鈍以及味覺受損，少數病人更會出現神經線痛的感覺。要判斷受損程度以及之後的治療方向，就必須先做一個詳細的臨床檢查。

神經線受損的檢查普遍分兩部份：第一部份是患者的主觀評分；第二部份是客觀的評測。主觀的檢查就會先讓患者對於受損程度自我評分，由零到10分，讓不同的症狀，例如麻痺、疼痛、味覺受損等評分。客觀的檢查就會使用到不同的儀器，分別評估患者對痛楚、輕觸、味道（甜、酸、鹹、苦）的敏感度。

綜合主觀及客觀的檢查結果，醫生就能為患者神經線受損的程度分等級。輕度的受損、神經線不致於出現型態上的創傷，毋須特別的治療，神經傳遞功能都會在短時間 （數天到數星期）內自行恢復。但中度至嚴重的受損，神經線能夠自然癒合的能力就相對較低，甚至須縫合手術，才能有限度恢復神經線的功能。

術後難完全恢復 求至少有觸覺

神經線手術普遍會全身麻醉進行。醫生會先把受損的神經線與周圍的軟組織分離，再把斷裂開神經線的周邊疤痕纖維切除，直至見到健康的神經線組織為止，然後把斷裂的兩邊縫合。但是有時候，因為神經線纖維出現退化，或是太多的疤痕纖維，導致斷裂的兩邊距離太遠，令斷裂的兩邊不能直接縫合。在這情況下，醫生會選擇使用不同的物料，例如一段靜脈，用作一個橋樑，把斷裂的兩邊接駁過來。

手術後，患者的恢復都比較難預計。普遍來講，受傷後越早修補，恢復能力越好；能夠把斷裂兩邊直接縫合恢復，亦會比用靜脈等作為橋樑的修補較好。但是，就算是成功的修補，神經線的功能亦難十成十回復。以舌神經來講，味覺是比較複雜的一個感官，因而難完全恢復。但是，成功的修復，希望能讓患者至少恢復對觸碰的感覺，以及有自我保護的意識，至少不會在日常進食或說話時咬傷自己。另外，亦希望能透過手術改善或根治少數因神經受損而出現的神經痛問題。

撰文：香港口腔頜面外科學會李芷瑩醫生

編輯：鄒仲安

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