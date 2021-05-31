最近有網民發起良心餃子店選舉，四強之中有長沙灣人氣店「甜記餃子」和「好味餃子店」，另外兩個席位則來自大西北，分別是元朗的「有得餃」和屯門的「餃里」。最後在甜記餃子和好味餃子的對決中，由大熱的甜記餃子奪冠。眼見屯門的餃里開業短短半年就成功打響名堂，我們邀請餃界KOL、fb專頁「餃控」的創辦人容迪踩場，看看兩間餃子店有甚麼吸引力。

每一間餃店都會有椰菜餃和韭菜餃，容迪認為甜記餃子的椰菜餃做得頗出色，椰菜爽脆而且絲絲分明，餡料除了椰菜和豬肉，還有木耳和冬菇，層次比較多，肉感和菜的比例都做得很好，是她吃過眾多餃子店之中的前三名。韭菜餃的韭菜比例很高，相對其他店的餃子更嫩滑，不會感到豬肉太多、太硬實，影響口感。

煎餃方面，甜記餃子底部煎至金黃色，餃子整體都帶一層焦脆，十分香口。香芹芫荽豬肉餃、洋葱牛肉餃和京葱羊肉餃都是重口味之選。香芹芫荽豬肉餃的辛香味突出，芫荽和芹菜兩種味道都十分濃郁；洋葱牛肉餃餡料偏甜，帶點壽喜燒的味道；京葱羊肉餃是眾多款式中味道最濃的，羊肉味濃而不膩，餡料夠多汁，但容迪認為京葱味不算出眾。

她續點評其他餃子款式，芝士粟米雞肉餃咬下去有爆汁的感覺，「它並非西式的濃郁芝士味，而是偏港式香甜的口味，這種味道應該甚得小朋友的歡心。」

香葉豆角加羅勒 「泰」好味

店內也有一些特色餃款，香葉豆角餃口感層次分明，加了羅勒，帶點泰式風情。容迪又說：「在fb群組有關甜記的評論中，香葉豆角餃是其中一款最多人喜歡的口味。」南瓜忌廉雞肉餃味道又鹹又甜，不過因為南瓜水份多，又加入了忌廉，餃子皮明顯黏力不足，摺位容易散開有缺口。

一間餃子店的賣點不但只是餃子，其實湯底和菜甫也擔當着重要角色。尤其是吃湯餃的時候，湯底配搭得好，更能帶出的餃子的鮮味。容迪平日吃餃子就比較喜歡配雞湯或清湯，有助品嚐餃子原本的味道。她認為甜記的番茄薯仔魚湯稍稍蓋過椰菜餃本身的甜味，變成羅宋湯味道。

私自加豆漿 變豆乳湯湯底

她又分享自己的隱藏吃法，「我喜歡湯底帶點奶滑的感覺，所以有時我會點一支豆漿，將三分一或一半豆漿到入湯中，那就會變成豆乳湯。」她建議使用無糖豆漿，味道會更好。記者急不及待一試，感覺如喝鹹豆漿，確實有新鮮感。無辣不歡的朋友，甜記的菜甫也不容錯過，辣菜甫辣勁十足，先是爆辣，然後會慢慢嚐到菜甫的鹹香，餘韻更帶點甜味！

之後到訪屯門的外賣餃子店餃里，餃里的餃子全部採用新鮮豬肉和蔬菜，即日新鮮製，強調不放味精和雞粉。雖然只做外賣不設堂食，地點又不近鬧市，但小店的用心，令他們在半年間得到街坊支持。

愛妻號轉行 素餃食落唔單調

老闆Ron Ng原本是平面設計師，因老婆愛吃餃子，便轉行創業賣餃子。租舖後更在店內閉關兩個月，跟拍檔一起鑽研製餃良方，「我們看影片做資料搜集，看看如何令餡料更好吃，切絲的碎度，肉餡要怎樣攪拌等，逐一學習，逐一嘗試，慢慢就摸索到竅門。」Ron說。

先試常見的椰菜餃和韭菜餃，容迪覺得椰菜餃的椰菜量比較多，吃起來比甜記的更清新。而韭菜餃的辛香味加上新鮮豬肉，基本上甚少遇上不好吃的，所以兩間餃子店也不分上下。芹菜鮮肉餃和香荽鮮肉餃同樣是味道濃重，芹菜餃能吃到菜的顆粒感，口感爽脆。香荽餃則是比較軟身，吃到肉感更明顯。各款煎餃的餃子皮略帶微焦，吃起來亦夠脆口，但整體就不及甜記的煎餃多汁。容迪覺得餃里的粟米芝士鮮肉煎餃偏向西式，粟米味突出，而且芝士味道層次較豐富。

餃里的特別款式有口味清新的紫菜鮮肉餃和素餃，同是健康之選。紫菜餃紫菜量多，調味少，豬肉肥瘦適中，可吃到豬肉的纖維。素餃咬下去有多重質感，每一啖都是滿滿的纖維，餡料有冬菇、木耳、粉絲、翠肉瓜、沙葛、菜甫和甘筍，雖然全是蔬菜，卻一點也不單調。口味濃烈的泡菜鮮肉餃和咖喱鮮肉餃，兩款都只限煎餃。咖喱餃有爆汁效果，香料味突出，帶洋葱的甜味，整體味道有點像momo（尼泊爾餃子）。泡菜餃香辣又惹味，亦算有驚喜。

唯一湯底 椰子豬骨雞似住家湯

店內雖然只有一款椰子豬骨雞湯，但足料程度就像喝家裏的湯，十分濃郁，帶椰子香。這裏的菜甫比較乾身，不太油膩，辣勁則不及甜記，但細嚐後辣味會慢慢滲出，還加入了蒜茸，令菜甫更香。一邊是重口味路線，一邊是清新路線，兩間的菜甫跟自家餃子都非常匹配。容迪另外亦推介店內的柚子醋，一來比較少見，二來用來它能令餃子的清新感倍增，而且提升了層次。

總的來說，容迪認為喜歡重口味、煎炸的餃子，應該會偏好甜記，而喜歡吃清新的菜餃則會選擇餃里。雖說是比拼，但餃里和甜記兩間餃子店的表現各有千秋，難以直接評分。最後就以一個極主觀、多角度的二選一問答環節作結，以容迪的口味出發，供大家參考。

餃控終極推介

餃子皮：餃里

湯餃表現：餃里

煎餃表現：甜記

菜餃表現：餃里

特色餃款：甜記

湯底：餃里

甜記餃子｜長沙灣昌華街23號富華廣場19號地舖

餃里｜屯門湖秀街2號悅湖山莊商場地下51-52號舖

記者：黎婉婷

攝影：蕭志南

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