最近有一則文獻評審得出一個結論：寵物對小孩有着很多心理上的益處，但需要更多的研究去進一步確實。該項由 Rebecca Purewal （University of Liverpool） et al 進行的文獻，評審閱覽了由1960至2016年間有關於寵物和小孩心理健康相關的研究。有22個研究項目被選出來進一步分析，結果顯示寵物的確為小孩在某些範疇帶來益處，但其他範疇則還沒有足夠的證據去證明。該文獻亦考慮了有可能導致這情況的原因。

科學家們寫道：「這文獻提了關於飼養寵物對於主人的情緒、行為、認知、教育與社交發展等方面的影響與證據。總括而言，那些數據指出飼養寵物，特別是飼養犬隻，可能會對於小孩和年青人於以上範疇有正面影響。不過，由於每項研究使用的計量方法和質素不一致，所以這些數據看起來都是比較混雜的。」科學家們在選擇他們需要評審分析的研究時，採用了很廣闊的條件（criteria）。他們所選的22項研究裏面，有其中兩項曾經由伴侶寵物心理學（Companion Animal Psychology）所討論過的：Geerdts et al on pets and children’s understanding of biological concepts 以及 Rhoades et al on the effects of pets on the mental health of homeless youth.

Purewal et al找到證據證明寵物對於小孩的情緒健康有正面影響，特別是提升自尊心（self-esteem）和可減少孤單感（reduced loneliness）。對於設身處地的思考方式與智力發展也有一定幫助。同時在社交方面也有很多好處——更大的社交網絡、更好的社會能力、更多社交玩樂（很有趣地，寵物也會擴大成年人的社交網絡）。不過，他們不太能找到相關證據去支持對於抑鬱與焦慮有幫助，同時也沒有足夠證據去支持對於行為發展有任何影響。

該文獻描述了幾項有可能為小孩帶來益處的成因與機制。催產素（Ocytocin）會減輕壓力，同時寵物亦能提供社交上的支持（social support）。寵物可以幫助小孩提供了心理上安全依附（secure attachment）的需要，這對於與父母關係疏離的小孩特別重要。與寵物建立心理上的連繫與依附（attachment），絕對比單純擁有一隻寵物重要很多很多。

科學家們同時解釋了寵物如何影響不同的心理健康範疇。舉例說，可能因為小孩擁有較完善的社交支持和減少了壓力，然後他們的執行力得以提升，最後他們在學習上便得到改善。另外，與寵物互動 （諸如與寵物交談等等）亦可以增強社交認知和語言能力。寵物的潛在益處也有可能與小孩的發展階段有關。例如，正在學習社交關係的小孩特別能於與寵物互動的過程中獲益。對於自尊心發展，於6歲前或10歲後便與寵物一起成長的小孩最能獲益。

該評審還指出了那些證據的一些問題，包括：樣本太少、只在一個時間點上取樣（所以不能驗證長時間的影響）以及把曾經飼養過寵物但寵物已離世的小孩算成非寵物飼養者。另外，大部份的研究也是以貓狗作為寵物為主，飼養其他寵物的家庭則沒有被包含到，所以需要更多的研究去了解小孩與不同動物的關係與益處。作者們同時亦指出了一些有可能的混淆變數。例如：會飼養寵物與不會養的父母可能會有分別，這也可能是那些研究結果差異的原因。

文末總結也指出了我們需要更多有質素的證據去支持飼養寵物的好處，而飼養寵物的潛在危機也沒有被研究所涵蓋。對小孩最明顯常見的風險是被狗咬，有部份的過敏症或寵物離世時的哀傷。研究能夠指出貓狗對於小孩子的益處：如提高自尊心和較大的社交網絡，是非常有用的資訊。該評審也列出了將來研究的方向，也展示了這方面的研究絕對有需要做得更高質。希望將來在這方面會有設計得更好的長時間研究。

本文由 Zazie Todd PhD. 正式授權繙譯。（Translated with kind permission of Zazie Todd PhD.）這份文獻是公開閱覽的。你也可以在 Twitter 追蹤留意其中一位作者 (Dr. Carri Westgarth) 的研究。

撰文：小明（轉載自Bambiland）

• 認證專門寵物犬訓練師CTC（Certificate in Training and Counseling）

• 美國APDT專業訓犬師協會專業會員

• 畢業於世界頂尖犬隻訓練學府The Academy for Dog Trainers

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