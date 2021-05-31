萬變卡，曾在90年代中期風摩一時，那個年代的扭卡機可比現在的扭蛋機還要多，玩具店、文具舖、士多、報紙檔等都有扭卡機。當年萬變卡最多人扭的肯定是《龍珠》卡，幾乎所有小學和中學的男生都會去扭《龍珠》卡。原來，有些長大了的人仍收集萬變卡，甚至花費數萬元買一張卡，就是為了儲齊所有卡。

萬變卡和《龍珠》卡的種類

萬變卡其實是香港的稱呼，因為當年在香港註冊後稱為萬變卡，日本則稱為Carddass。90年代有一定知名度的動畫都會推出萬變卡，如《龍珠》、《美少女戰士》、《幽遊白書》、《聖鬥士星矢》等，就連一些較冷門的動畫如《忍者亂太郎》和《功夫貓黨》亦都曾出過卡，不過當中以《龍珠》卡最受歡迎，推出了多個系列的萬變卡。

萬變卡收藏家Wilson（黃志賢）收集了大量萬變卡，其中主要收集《龍珠》卡，他告訢我們萬變卡的《龍珠》卡主要有白卡、閃卡、鐳射卡、閃中閃、暗閃、單閃和膠卡等，「大致上就是有這幾種類型，像閃中閃和暗閃卡的卡，揭開過的通常會有氣泡，也黏不實的，很易從角位揭起，在陽光下看看表面有沒氣泡就知道有沒有揭開過。」他收藏卡很講究，閃中閃和暗閃一定不能被揭過的美品，而且甚至會將暗閃和閃中閃都揭開來放入卡簿欣賞，「當找到更好質素的卡，就會收藏起來，較差質素的一張可能會賣掉。」因此Wilson的《龍珠》卡大部份都不只一套，都有儲多的。

Wilson告訢我們《龍珠》卡有五大系列，「本彈系列、激鬥系列、風雲系列、條碼系列和PP系列，最受歡迎和最原祖的是本彈系列，有1至30代；有等級和戰鬥值的激鬥系列有1至20代；條碼和風雲系列則較少；PP系列則比較多花款，同一張卡可以有好幾款閃紋，如刀片閃、雨點閃、Pixel閃和波點閃等，還有鐳射，所以PP系列很難收集齊。」Wilson更指出《龍珠》卡本彈系列第1至10代的白卡和閃卡都是香港印製的，質素較日本印製的差，所以自本彈11代起，閃卡全改為日版，「港版和閃卡有厚薄的分別，質素有差距，一般儲卡的人只會收集日版閃卡，港版白卡就更慘，當年沒有人會儲。」

收藏《龍珠》卡一張值4萬元

Wilson作為萬變卡收藏家，經常會到日本和拍賣網尋求稀有的《龍珠》卡，一般卡機能扭到的卡都有齊，他表示最值錢和最難儲的是限定版卡，「日本通常會推出限定卡，例如周年紀念卡首張《龍珠》悟空騎龍的閃卡，當年只推出3,000張，而且是寄信應募抽選，只限日本本土人去抽，所以香港人要買到一定要捱炒價，單是這一張現在也值4至5萬元，視乎卡的保存質素而定。我用了約十年時間才差不多集齊所有限定卡，還差兩三張才儲齊，因為有一款限定只有100張，市值20多萬元，是一張鐵卡，我不捨得買。」20萬元是港幣，只是一張卡的價錢。

Wilson自己買過最值錢的卡，就兩張PP系列限定卡，「當年我買這兩張卡時花了8萬元，是在日本拍賣網逐張投標買的。這兩張卡這麼貴，是因為PP系列有32代，全部跟no.排序的，由1號起至1,300多號，這兩張限定卡是中間的no.，是《龍珠》20周年時抽選的限定卡，當年好像只有3,000還是6,000對。我其次最貴的卡就是這套十閃卡，限量2,000套，價值可以高達10萬元，約1萬元一張，但我覺得是很值得的，因為這套卡是鳥山明親自創作的，是他親自挑選而畫的卡，當年專誠為《Weekly Jump》這套抽選卡作監督，我當年買也要4萬元。」

Wilson收藏了很多卡，他估計可值200萬元，「200萬元是我初部估計，假如有人肯出價200多萬元收購我全部卡，我可能會放售，我覺得我能再找回來，只找回自己喜歡的卡就好，我又不會帶着我的卡過世。」據Wilson所講，《龍珠》卡在香港和日本都有價有市，大家又會否為了儲卡而豪花數萬元呢？

記者：馬子聰

攝影：蕭志南、伍永健

編輯：鄒仲安

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