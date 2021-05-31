因應台灣疫情，台北市立動物園配合中央政策暫停開放。少了人流，動物們也都放膽來到過去不會出現、較靠近遊客的活動區域。另外於閉園期間，北市動物園員工落實分區、分組上班，並規劃不同組別人員上下班路線，防疫之餘仍妥善照顧園內動物生活福祉。

上月21日已是北市動物園已閉園第7天。園方表示，封園期間少了遊客熙熙攘攘的聲音，平時躲在樹木棲架後的動物也放下戒心露面。平時不見「豹」影的雲豹，也放膽靠近遊客步道，甚至威嚇工作人員；生性敏感的草食動物如弓角羚羊，也開始走到活動場中央活動。園方談到，日前也觀察到花豹輕鬆地趴在最靠近遊客的仿岩上休息，河馬則會把整個大臉靠在玻璃上，找到最舒服的姿勢泡水消暑。園區閉門期間少了人聲干擾，動物們顯得更自在。

即使閉園，北市動物園員工並未停工。園方說，園內安排員工分流、分區上下班，保育員更嚴格執行分組上班制，兩組保育員互不見面、採彈性工時上班；另也掌握曾跨區培訓的人力，萬一有員工確診，同一組的保育員被隔離，這時可由培訓過的員工遞補，協助照護不同區動物，確保動物基本生活福祉。

有鑑於國外曾出現多宗動物感染新冠病毒案例，園方也談到，保育員們除了在工作期間全程戴口罩，每進到動物欄舍都要消毒雙手、腳踩消毒水，不能有絲毫馬虎。獸醫也盡量減少與動物接觸，自第三級警戒發佈後，動物例行健檢一律取消，減少人與人、人與動物間的接觸機會。另外，動物園也利用閉園時機進行環境清理、植栽修剪，對動物園硬體設施進行「體檢」，修繕部份設施，待未來疫情趨緩時接續迎接遊客入園。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

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