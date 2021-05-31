6月14日就是端午節，各位鏟屎官準備好如何與愛寵享受一連三天的假期了嗎？除了帶毛孩外出觀看龍舟比賽，或者訂購端午糭之外，主人們不妨考慮親自下廚，親手為牠們製作健康又有「營」的寵物糭，給出名貪玩又愛吃的毛孩送上一個大驚喜，牠們吃得開心，主人又可以放心。

《動物蘋台》即將舉辦的【有「營」寵物糭製作班】，請來Pet Mealer萌寵料理的創辦人Teresa Ng，教大家製作端午節限定版的健康寵物糭。1.5小時的鮮食料理教室，參加者可體驗及學習寵物糭的製作方法及包裹技巧，更可即場以限定優惠價HK$188（原價$238 )，選購限量魚肉味寵物糭套裝一盒。寵物糭所用的食材，均是人類食用的天然食材及無添加，造型精緻兼有「營」。機會難得，你還不馬上報名參加！請留意，只限壹會員報名參加。

【有「營」寵物糭製作班】

查詢詳情可在辦公時間內（星期一至五 上午10時至晚上6時；星期六、星期日及公眾假期休息；非服務時間的查詢將於翌日回覆）致電 2116-0026 ，或電郵至 yourprivilege@nextdigital.com.hk 。

記者：李珮禎

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