世界各地每年都有不少摩天大廈落成，當中有別具特色的，也有外形前衛的。關於高樓大廈，你又認識幾多？

全球最高 杜拜哈利法塔

2010年正式完工的哈利法塔是全球最高的摩天大廈，828米高，共169層。自2010年落成後，一直保持紀錄逾10年。同時，哈利法塔亦擁有多項世界高度紀錄，包括最高游泳池（76樓），最高位置清真寺（158樓）等。電影《職業特工隊：鬼影約章》亦曾在此大廈取景。

中國佔最多 22座大廈上榜

50座最高大廈當中，中國佔了22座。其中世界第二高的是上海中心大廈，共128層，樓高632米。大廈內設全球最高紀錄，位於121樓的觀景台。

2021年新落成 曼克頓西57街111號

今年新落成的「西57街111號」（111 West 57th Street）座落於紐約中央公園南側中心附近，總高度為435.3米，是全紐約第三高的大廈 ，全球排第26位。

90年歷史摩天大廈工程 帝國大廈

如果你是電影發燒友，那麼「帝國大廈」的外觀對你一定不陌生。1931年落成的帝國大廈樓高381米，共102層。雖然現時全球排名僅49位，但帝國大廈可是1931年至1972年間的最高建築，直到世界貿易中心的出現才取締了其「一哥」地位。除此之前，帝國大廈的建造過程僅410日，亦是另一建築紀錄。不少著名電影，例如《金剛》，亦以此大廈取景。

世界最高50摩天大廈，你又認識多少？馬上去片！

撰文：李煥芝

編輯：鄒仲安

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