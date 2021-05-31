上周天氣炎熱，實在不想外出。不過小朋友需要「放電」，這次推介三個有冷氣的親子好去處，讓家長與小朋友一同在假日出遊！

淺水灣「抱泡市集」 玩懷舊遊戲

本周末Life Mart以「抱泡」為市集主題，集合本地手作品牌攤檔，亦有不同泡泡主題活動，適合家長帶同子女參與。市集超過100個本地手作及設計品牌、寵物相關用品單位參與，加上無敵大海景，一家大小都能從忙碌生活中放鬆。天台的「遊戲區」將設置多款童年遊戲，如擲彩虹、釣水球、撈鴨仔等，大人小朋友也可以體驗簡單有趣的遊戲，勝出遊戲更可換領不同禮品。一邊玩遊戲、一邊看着泡泡爆開，釋放壓力和負能量！

「抱泡市集」 the pulse X Life Mart

日期：6月5日至6日

時間：下午1時至8時

地址：the pulse商場 L3層及天台（淺水灣海灘道28號）

唐老鴨裝置藝術 倒數最後兩星期

今年是唐老鴨87歲生日，時代廣場自4月起舉辦以唐老鴨為主題的幾何樂園嘉年華「Donald Duck Geometric World」，設有七大主題專區。倒數最後兩星期，家長可以趁機帶小朋友來打卡，與唐老鴨與好友互動！場內「玩味搖搖鴨」，是一個非常吸睛的搖搖板，小朋友一定喜愛；6米高的「唐老鴨趣怪帽子」，外形吸引之餘內有乾坤，鬼馬的唐老鴨和黛絲擺出趣怪表情。在地面參觀完，則可到2樓中庭參觀「唐老鴨珍品展」，由著名首辦公仔創作達人Eric So與HEROCROSS合作，設計幾款首度公開亮相的Donald Duck Referee特別版本珍藏人偶以及一系列別注精品，不容錯過。

Donald Duck Geometric World

日期：即日至6月13日

時間：上午10時至晚上10時

地址：時代廣場地面及2樓（香港銅鑼灣勿地臣街1號）

廢料升級再造 五大打卡位呈現舊香港

有沒有想過，紙皮、廢紙、海棉等生活廢料，都可以升級再造成裝置藝術？荃新天地與BusyArt團隊合作，將廢料改造成大型裝置。五個打卡位包括8米長的維港夜景，以廢紙及紙皮製成，展現維港兩岸的建築及高樓大廈；復刻荔園的「麗園」，重現當年荔園的城堡造型入口；懷舊港式冰室展現手寫餐牌及舊式卡座；另外還有金魚街及小販檔。家長可以帶同子女感受香港地道情懷，認識社區。

「香江藝墟」Citywalk荃新天地x Busymama

日期：即日至6月6日

時間：中午12時至晚上8時

地址：荃新天地2 中庭（香港荃灣楊屋道18號‎）

撰文：洪慧冰

編輯：鄒仲安

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