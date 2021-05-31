近年越來越多人開始注重身心靈健康，而瑜伽講究身心合一，既可以強身健體，又能達至修心養性，釋放壓力，是近年最受歡迎的運動之一。不過你有想過原來瑜伽運動都可以與狗狗一起做嗎？

在外國很流行一詞：Doga，顧名思義就是結合Dog（狗）與Yoga（瑜伽），讓主人做運動的同時，狗狗亦可以參與其中，配合主人一起練習瑜伽式子，增加彼此的互動性及默契。完成瑜伽後，主人更可以為狗狗進行按摩，透過親密及舒服的按摩時間，減輕狗狗肌肉及關節壓力，增進人狗之間的感情。除此之外，狗狗瑜伽更可以幫助狗狗的社會化發展，紓緩狗狗長期在家中的情緒壓力，絕對是一項有益主人及狗狗的療癒運動！

想與狗狗一起做運動兼按摩，但是又怕姿勢錯誤，反而弄傷牠們？《動物蘋台》即將舉辦的【DOGA！人狗瑜伽班】就適合你了！1小時的小班工作坊，請來狗狗瑜伽導師 Cherry Li（李銘漩），教授正確的寵物瑜伽式子動作及注意事項，同場更可以向導師學習寵物按摩及拉筋動作，享受過程中彼此的互動及信任。機會難逢，你還不馬上報名，孖住狗狗一齊做運動？請留意，只限壹會員報名參加。

【DOGA！人狗瑜伽班】

查詢詳情可在辦公時間內（星期一至五 上午10時至晚上6時；星期六、星期日及公眾假期休息；非服務時間的查詢將於翌日回覆）致電 2116-0026，或電郵至 yourprivilege@nextdigital.com.hk 。

記者：黃允鍶

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