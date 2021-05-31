英格蘭學校每個學年的上學日為190日，至於學校假期方面，除了聖誕節、復活節、暑期等長假外，還有每個學期連續五天的期中休假（Half Term Break）。當孩子們正享受夏季學期的小休假期之際，筆者今期就介紹英國學生還有甚麼假期，各位香港家長們可留意校曆表，好好編排下次回港探親行程。

長假期前訂為教師發展日 學生提早放假

英國教育部部長Kenneth Baker在1988年開始，規定學校每個學年須安排五天作為教師發展日，因此除了稱為「INSET Day」（IN–SErvice Training Day）外，亦有「Baker Day」之稱。當天學生不用上課，讓教職員可專心投入專業發展、制定學校發展方向、完成行政工作。而每間學校的校長可自訂教師發展日的日期，不少會訂在長假期或期中休假前後的一天，而學生就大可提早享受長假期。

蘇格蘭學校慶祝聖安德魯日 北愛爾蘭學生7月初放暑假

蘇格蘭學校每年8月第二或第三個星期開學，學期在6月底結束，跟英格蘭學校一樣，有三大學期，全年上課不少於190天，而在11月30日紀念聖安德魯的St. Andrew Day假期就是蘇格蘭學生獨享的。

至於北愛爾蘭學生，雖然只有兩次期中休假，分別在10月及2月，而且休假日數只有兩天，但學生除了可獨享3月17日的St. Patrick’s Day（聖派翠克節）假期外，其暑假更早於7月初開始，為期長達兩個月呢！

穆斯林學生慶祝齋戒月結束 可享一天假期

英國有不少伊斯蘭教信徒，而穆斯林每年都會慶祝Eid al-Fitr（開齋節）以象徵齋戒月之結束。雖然這天不是英國的銀行假期（bank holiday），但不少學校會酌情處理，讓穆斯林學生放假慶祝。由於每年齋戒月結束的實際日期是根據看到新月的時間而決定，所以全球各地穆斯林慶祝開齋節的時間亦有所出入，筆者子女的學校就容許穆斯林學生按其國家齋戒結束的時間表而決定在那天放假慶祝，可見學校對不同宗教之尊重。

明年慶祝英女皇登基70年 學生無額外多一天假期

英國打工仔每年享有不同銀行假期，但對學生而言，除了五月第一個星期一的Early May Bank Holiday外，大部份銀行假期都是在新年、復活節、聖誕等大時大節，或是學校的期中休假進行，所以沒甚影響。至於明年（2022年），為了慶祝英女皇伊利沙伯二世登基70周年紀念，打工仔將可在6月3日賺多一天銀行假，而原本5月最後一個星期一的Spring Bank Holiday將延至6月2日，這樣就造就了一連四天銀行假期的超級長周末，但由於跟學校的夏季學期的期中休假重叠，所以學生並沒有因英女皇的金禧慶盛而受惠呢！

撰文、攝影：Sabrina@香港人在英國新生活

Facebook及MeWe專頁「香港人在英國新生活」版主，到英國做開荒牛，成立公關公司DDUK。與丈夫帶住一子一女，由零開始，一家四口，冇人冇物移居英國，展開新生活。

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