「此病令我人生首15年也不太開心，但我會視它為一個磨煉，並非悲痛經歷。」不願上鏡的比比（化名）小時候患上視網膜母細胞瘤，俗稱眼癌，從小被摘除右眼，習慣以單眼看世界，一隻眼見盡人情冷暖，被排斥、失去機會等是常事，即使孤身走我路，她亦從未懼怕，亦慢慢學懂欣賞自己，以音樂獲得他人賞識。

白瞳症斜視眼屬眼癌症狀

比比3個月大時，父母發現她的右眼從某些角度，看到不正常白色反光，便帶她到診所求醫，但醫生指小孩眼睛尚未發展好，他們只是杞人憂天，讓他們在數月後才再覆診。待比比5個月大時，父母再帶她向另一位醫生求診，她被立即轉介至眼科，並入院進行眼球摘除手術，從此只餘下一隻視力健全的眼睛。

香港中文大學醫學院眼科及視覺科學學系副教授任卓昇醫生表示，視網膜母細胞瘤（眼癌）常見於0至5歲的兒童，分為A至E期，亦有偶發性及遺傳性，其因體內第13條染色體出現基因突變，並須2條染色體同時出現突變。此病的發生率為1/18,000，香港每年平均約有5至10個新症。白瞳症為最常見症狀，「當眼內出現腫瘤，腫瘤阻礙光線進入眼睛，就會導致反白光。」而斜視眼則是第二常見症狀，部份患者亦會眼紅、發炎，甚至有青光眼、眼壓高及頭痛等。

約6成患者須摘除眼球保命

任卓昇醫生指不少患者在求診時已屬後期，「在過去10年，約有六成小朋友須要進行眼球摘除，有四成小朋友能保存眼球。」他強調眼球摘除手術並不代表治療失敗，因手術把腫瘤與身體分割，可防止眼睛腫瘤再擴散及保存患者性命。摘除眼球後，比比的右眼毫無視覺，因她從小就習慣單眼看事物，故難以比較雙眼視覺， 「假如你有第三隻眼睛，你的視覺會怎樣？你也難以回答，所以我也答不到。」

整個手術需時二至三小時，患者須全身麻醉，他指如患者年紀太小，就會在眼眶開少許傷口，令眼眶變得更大，手術時會在結膜位置開刀，並先把眼球與6條眼肌分割，再把後方的視覺神經剪除，這就可把整個眼睛移除化驗。手術會保留該四條肌肉及結膜，其後植入填充劑，以填充整個眼眶，防止眼部發育不良變得凹陷，亦會採用捐贈的眼睛鞏膜包着填充劑，「希望能造成保護膜，令它不會出現外露，四條肌肉縫合在鞏膜，再把整個結膜縫合，這就完成。」因視網膜母細胞瘤在首五年較活躍，活躍時較易出現突變，故在術後首五年，起初一個月檢查一次跟進，其後或為四個月、半年進行檢查。

完成眼球摘除手術後，視乎傷口情況，術後約兩個月就可裝上義眼，目的是恢復患者外觀及防止眼簾縫合。任卓昇醫生表示，患者在小時候或需頻繁更換義眼，「因為首兩至三歲，面形正在改變，可能半年或一年就要更換一次，這需因應患者的生長速度。」任卓昇醫生建議如眼睛出現大量分泌物、疼痛等，就要向醫生求診，檢查眼睛有否受傷，出現新傷口、發炎感染等，這就要滴眼藥水；如義眼出現磨損、凹凸，就要更換。

戴義眼同學視怪物被排斥

佩戴義眼後，外觀也未必如雙眼健全人士般，眼珠轉動時，義眼不會跟着一起轉，也會出現眼皮下垂、高低眼等，這令比比十分介意自己的外貌，「我自己覺得很『覺眼』，但身邊人說並非十分『覺眼』，但可能我每天對着，就會覺得很難看。」而當脫掉義眼，內裏猶如普通肌肉，不會流血，亦有點濕潤，「看進去就如望入嘴唇內的顏色。」

義眼雖能填補空洞眼窩，但卻難以彌補童年缺口。小四時， 她試過捽眼時不慎令義眼跌在地上，「老師感到驚訝，同學就感到驚嚇，他們覺得我很恐怖，猶如怪物，學校亦立即要求我到校長室等待。」從小踏足醫院的比比，深知自己患病，一直與義眼結伴，故認為無大礙，只須把其洗乾淨再放回眼眶即可，可是解釋後也無人明白，只能在校長室乾坐數小時，等待家長接送，「不能上課，猶如被隔離，我覺得不開心。」比比的性格本較內向，較少主動接觸他人，此事發生後，她覺得同學更不想與她玩，把她當作隱形人。

當時比比就讀於同一間中小學，在中學時仍有人詢問跌眼一事，排斥情況亦無改善。比比沒有告訴家人，亦無親密朋友可傾訴，她一直默默承受。她渴望認識更多朋友，卻認為自己並無吸引他人的地方，「我也有少許這個感覺，因為外貌不好，他們就不與我成為朋友，就如坊間所說：你的樣子如何，你的日子也必如何（your face, your fate）。」直至中四，或因人大了，想法更成熟，情況有所改善，她亦開始與非原校升中的同學結成朋友。

大學生活成轉捩點作曲增自信

升上大學，比比拋開過去陰霾，表現出另一面。她從小到大也對音樂有濃厚興趣，懂得鋼琴、小提琴及雙簧管，故在大學時決定修讀音樂系，並慢慢展現自己的作曲能力。她在小學六年級時初接觸作曲軟件，在中學時亦有嘗試作曲，「我喜歡作曲，作曲能表達不同情緒及這刻心情，如見到物件、一件事時，我可以作一首歌來代表。」大學時的開心片段，成為比比作曲的催化劑，朋友指她的創作大多很開心，「大學時作得較多曲，在大學的四年也過得挺開心，所以我覺得是因為開心，故作到開心歌。」她的曲目多在不同場合發佈，如朋友的音樂會，亦曾替香港中文大學的畫展作曲等，「在香港修讀音樂較少數及特別，所以我覺得當我喜歡音樂，別人又認同我時，這是開心的。」

另外，她亦曾「上莊」、住宿舍，並積極參與活動如合唱團及樂團，「我覺得自己較開朗，別人會覺得我好玩得。」認識到志同道合的朋友，每件小事也能累積成她的快樂泉源，「在大學有自己的朋友，住宿時會與朋友一起吃消夜、早餐，甚至一起練琴、吃下午茶，已令我感到開心，我不需一人完成所有事。」

音樂事業成人生目標努力自力更生

大學畢業後，比比曾試過尋求全職工作，即使是較低學歷要求的文職工作，她也從未得到過工作機會，「見工時就會被問及眼睛是否有問題，我解釋說已康復，亦不會影響日常生活或工作，但最後也沒有聘請。」

求職不順也不要緊，條條大路通羅馬，現時她為自由工作者，從事與音樂相關的工作如教琴、婚禮演奏等，自食其力。她曾教導一位同樣患上眼癌的學生，學生亦在學校受到排斥，家長詢問她如何是好，身為過來人的比比，坦言只能調整心態，「最重要是相信自己，不要覺得這個病決定了你的一生。」她亦認為只要有能力，定能獲得他人賞識。說到將來目標，她並無再尋找全職的念頭，冀可在短期內想做好音樂事業，繼續教導不同的學生，並繼續作曲，長期目標則希望能到外國進修音樂。

記者：鍾卓瑜

攝影：蕭志南、伍永健、張志孟

編輯：鄒仲安

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