香港開打疫苗以來，接種率仍未達政府預期。於是政府出絕招谷針，指如第五波疫情來臨，或將限制未打針者進入食肆、學校等「高風險場地」，又指疫苗是到外地旅遊必不可少的要求，變相逼熱愛旅行的港人打針，又提供經濟誘因谷打針，一邊抽樓，另一邊推打針假，不過始終命仔緊要，決定打針前，市民要視乎自己的健康狀況。

雖然眼見不斷出現針後中風甚至死亡的個案，不過早前政府公佈疫苗接種監測的數據，指接種疫苗後無增加整體死亡率、中風或急性冠心病，而打針者的有關數字比率亦是較無接種者為低。又強調部份人士本身有長期疾病，針後發生不幸事件，與疫苗接種無關係。

發燒：第二針復必泰15%人會發燒

針後發生嚴重事故或與打針無關，不過針後會出現常見副作用，包括發燒、針口紅腫痛、頭暈等。根據香港醫院藥劑師學會從文獻搜集的數據顯示，18至55歲群組打完第一針復必泰，發燒率為3.7%，第二針升至15.8%，而56歲或以上打第一針發燒率是1.4%，第二針則升到10.9%。反而科興就較少出現發燒的情況，打完第一、二針後，發燒率均約3%。若然打針後短暫輕度發燒，即介乎38.3至38.5度，市民可自行服用「撲熱息痛」等止痛退燒成藥，但如果情況持續兩日，便要求醫。

針口痛：適度冰敷可紓緩不適

此外，針口紅腫痛亦是針後的常見副作用。65歲的歌手陳美齡上月接種第二針疫苗後，感到體溫較高、疲倦、手臂和膊痛。而事隔多日，針位仍然紅腫痕痛，紅腫的情況甚至延伸到整個前臂。如果針後出現針口紅腫痛，不要在針口附近按摩，用力不當反而會增加針口位的紅腫情況。正確做法是可以適度冰敷，以紓緩不適。

接種當日避免飲咖啡

而第二劑疫苗的副作用通常比第一劑多，新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅亦建議接種者最好請假一天休息。若接種第一劑後出現嚴重敏感，如吉巴氏綜合症、面癱、心律不正等，不應接種第二劑。

如果決定要接種疫苗，要注意接種時避免過份緊張，否則會令血壓升高，一旦打針時太驚、「嚇到暈低」，即出現神經反射性休克，有機會導致低血壓，誘發心腦血管病變的風險。不妨可預先學習放慢呼吸、深呼吸等技巧，放鬆心情，而且接種當日避免飲咖啡，都可提防心跳加快。

撰文：鄭詩詠

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