童話中，每一對情侶都是「從此過着幸福快樂的生活」，不過現代愛情哪有那麼簡單？樓豬（化名）自小學開始已被稱為「重色輕友」，他也自嘲是「時間管理大師」，最花心時即使有女朋友，也會同時愛上幾位女生和曖昧而不讓對方得知，卻又令他十分苦惱：「Playboy而言，大家都會抗拒。但是當投入過一對一的關係，卻又好像真的沒想像中一般美好。」

自小已多情 嘗試修心養性做乖仔

樓豬24歲，經歷過一對一的戀愛關係、有性無愛的SP關係、開放性關係，又試過出軌，可謂「貴圈真亂」，他坦言：「基本上可以說甚麼也試過？我承認是自私的，當時沒怎麼顧別人的感受。最瘋狂是2020年，那時想一次過做完自己想做的事，二十人斬（跟二十人有性關係），我以為自己會因此很快樂。」他覺得自己是個渣男，自私地只顧自己的感受，結果傷害過不少人。

然而成為渣男以前，其實樓主也曾想像過愛情是一對一的浪漫童話故事，更想過當乖乖仔盡早結婚：「那時死心塌地地跟前度在一起，以結婚為前提交往。」前度女朋友是基督徒，對性方面有點限制，卻令樓豬決定傷心養性，放棄以往的Playboy生活，兩人曖昧一年後正式在一起，相安無事地熱戀，更開始已跟對方想像未來生活。

被前度情緒勒索 童話故事破滅

看似美滿的一對，半年後卻漸漸出現問題，樓豬說：「我希望跟她一生一世，當時的承諾是這樣，卻跟預期中有出入，當我引導她說將來的事，大家計劃一些事時，她不想那麼快。」他們不時因談未來而起爭執，直到社會運動，更開始出現價值觀分歧，兩人漸漸貌合神離。

為了修補關係，嘗試遷就對方的步伐，樓豬卻感到大家漸行漸遠，甚至是皮笑肉不笑，他也直認覺得在關係中，自己有點自私，導致難以跟對方磨合。「她有她的計劃，我有我的計劃，大家雖然共同目標一致，但是好像差別越來越遠。」兩人見面漸漸變少，從每星期三天變到只見一天，前度女友卻在人前跟樓豬飾演一對模範情侶一樣，「那時覺得她以前欺騙別人的那些缺點，一一浮現。」樓豬萌生分手的念頭，提出後卻被對方情緒勒索，以自殘自殺等作威脅，甚至行「奶奶政策」，跟樓豬媽媽打好關係，希望挽回樓豬。

臨床心理學家Jim聽過後分析，以依附理論的角度看，前女友是焦慮的模式，害怕自己被遺棄，當感覺對方要離開或拋棄，就要用盡一切方法挽留關係，甚至有操縱和謊言在內；樓豬則是逃避的模式，有甚麼問題出現就有點迴避，亦可能對親密關係本身有點不太信任，「這兩種走在一起，的確是最災難性的組合。我感覺當時是一片極度混沌的情況：她越抓住你，你就越怕、越退縮；你越退縮，她就越抓住你，是一個惡性循環。」樓豬認同跟前度的溝通很差，當中亦有不信任，令他想像中的童話故事幻滅：「現實中原來沒甚麼可能。」

出軌找SP成渣男 反思感情關係對錯

分手不果，樓豬寧可逃避問題，卻又想有被愛的感覺：「到後期覺得關係很差，卻又渴望關係，我開始慢慢想，解決不到問題時，我就出去找別人聊天吧，開始在交友App上，初初找別人聊天，之後就是找很多不同性伴侶，令自己沉醉在那感覺上。」很多人找自己聊天，感覺當然很不錯，樓豬直言：「逃避過程自己很開心，當刻很享受，這個不行就去找另一個，來者不拒。」大約玩了兩個多月，像上癮一樣需求越來越大，跟20個人發生過性關係，事後卻發覺自己並沒有很高興，「嘗試找不同的東西，填補自己的空洞，但是空洞卻越填越深。嘗試完，覺得原來也是這樣而已，現實事情卻還是未解決……」直至有一次找到性伴侶時，樓豬發現自己漸漸愛上了對方，就知道自己糟糕了：「大家也沉船，但是跟前度又未成功分手，變了有兩段關係要處理，不能再逃避。」性伴侶不希望以第三者身份踏入戀愛關係，要求樓豬先跟女友分手。

終於跟前度女朋友正式分手，跟性伴侶在一起，分手過程卻不容易。前度女朋友曾提出在分手後發生性關係，樓豬說：「我不知道當時她的狀況是怎樣想，或者當時她想挽留我吧？她很想以分手炮的形式記住這一段關係，我也答應，因為既然你想以這個方式，我就尊重你。」可是，那次因為是前度女朋友的第一次性行為，對方接受不了，「有點像『食咗佢隻豬』，她就要攞你的命，要負責任，加上我是她的初戀，她要轟轟烈烈的，更誇張得她要來『接放工』。」樓豬形容那感覺像捉姦一樣，前度女友叫上她的朋友來對質，「很不幸地，前度傷害了我現任女朋友，推倒她在地上，受傷流血。」

後來樓豬漸漸回想，自己為甚麼會造成這個局面，「起初有對不起她的感覺，對不起所有人，很多贖罪的感覺。那段時間很頹廢、很沉，甚至不敢出街，我就讓自己的伴侶罵醒我。」現任女朋友要求樓豬跟前度斷絕來往，一直扶持樓豬，讓他有所反省：「我不可以再那麼自我，二來是不要再逃避，逃避完會做錯很多事，要學習面對、處理事情。」現任女朋友會有共識地溝通，大家有傾有講，互相陪伴，樓豬也因而對關係有所思考：「發生很多事情後，自己好像經歷過很多正常和不正常，當中是否真的有定律呢？假設你是很壞的人，這是否你自己想要的關係呢？可以很多可能性，或者要視乎經歷定論，根本沒有標準。」Jim認為，最重要是知道自己想尋求甚麼：「剛才你提出的問題是一個好開始，究竟誰有權定義甚麼是好和不好？是否應該是我自己，才是決定這些關係或者這些人對我而言，我是想要還是不想要？這是一個里程的開端。」

記者：黃曉婷

攝影：陳湧

編輯：鄒仲安

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