日前樂仔（余文樂）突然在IG自爆驚恐症復發。其實除了余文樂之外，以往都有不少藝人患上驚恐症或有其他精神健康問題，包括馬浚偉及港姐李珊珊等。至目前為止，驚恐症的成因主要是遺傳因素居多，亦有指和生活壓力過大有關，但並無實質數據確認。精神科專科醫生張漢奇曾於其他訪問中指出︰「臨床統計顯示，女士患病比例較高，成因不明。美國亦有研究驚恐症患者由十來歲至七十多歲都有，但二十至三十多歲的患者比例較高。」

面對這突如其來的驚恐突襲，很多患者經歷了三數次後，因為擔心自己不知何時又會病發，會變得不願上街，嚴重影響社交生活，如不及時求醫，或有機會產生其他情緒問題或情緒病症狀。

常見症狀：胸口翳悶 標冷汗 呼吸困難

驚恐症在香港的患病人數，僅次於抑鬱症和焦慮症，屬常見的情緒病之一。在討論驚恐症（Panic disorder）時，通常會伴隨着驚恐突襲（Panic attack）這組詞語。其實驚恐突襲是描述患者病發時會突然感到心跳急劇加快致使胸口翳悶、身體大量出汗，甚至標冷汗等生理不適的症狀。因為生理上的不適，故很多人會以為自己有生命危險的可怕感覺。由於是突發性且原因不明，故稱之為突襲。如驚恐突襲一再反覆出現，那就是患上了驚恐症了。

張漢奇醫生又透露︰「很多來求診的患者講述自己病發時的經歷，都會感到莫名其妙，他們就是在無任何危險情況下，突然感到心跳、呼吸不順等情況，但症狀大概持續10至20分鐘左右便會停止。」問到如嘈雜紛亂環境會否影響病發，張漢奇醫生則說暫未有研究顯示病發跟環境因素有關。

紓緩方法：學習腹式呼吸放鬆

由於驚恐突襲會莫名其妙地出現，無論是患者或者身邊照顧者均無所適從。張漢奇醫生教路︰「驚恐症病發時的生理不適會令他們很害怕，結果越驚就越亂，呼吸就越來越急促，身體排出過多的二氧化碳，血中鈣離子過低、血管收縮，導致口、手腳麻痹及抽筋，甚至昏厥，我們稱之為過度換氣綜合症（Hyperventilation syndrome）。建議照顧者如遇上患者呼吸急促的情況，可給一個紙袋予患者罩住口鼻呼吸，把適量的二氧化碳吸回體內，打斷過度換氣的循環。患者平日可作多些腹式呼吸法或肌肉放鬆訓練，亦有助紓緩症狀。

目前針對驚恐症的治療，主要是藥物及心理治療兩方面。透過心理治療，由專業人士慢慢向患者講解一些客觀事實，如病發時那種近似心臟病發的情況，其實並非真正患上心臟病，讓患者重建信心，不至被這病症嚇倒。至於藥物治療，一般用藥半年後如情況漸趨穩定，可考慮慢慢減低服用劑量。

記者：方富銓

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