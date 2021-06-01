近年越來越多人開始注重身心靈健康，而瑜伽講究身心合一，既可以強身健體，又能達至修心養性，釋放壓力，是近年來很受歡迎的運動。而養狗的你，其實都可以考慮下做狗狗瑜伽，與你的狗狗一起放鬆，更可以增加主人和狗狗之間的信任。 Cherry是一名瑜伽導師，她在5年前開始教授瑜伽，3年前開始接觸狗狗瑜伽。她表示狗狗瑜伽（Doga）對於狗狗而言，是與主人之間的連結，也是彼此更深層次的溝通。

有人說，狗狗在狗狗瑜伽過程中就好像是道具，牠的作用不是太大，而Cherry對此說法表示，狗狗的確不會與主人一起做伸展或拉筋的動作，但牠的參與就是牠與主人在同一空間，牠在享受主人對牠的關注。「日常生活太多工作、電話、娛樂，即使有時候我們與狗狗同處一個空間，都未必百分百與牠在一起。但是在瑜伽蓆上，你要留意牠的反應等，這個是比日常生活中更深入的溝通。另外就是可以建立對彼此的信任，如果你有恒常練習的話，我相信都可以提升大家的生活質素。」其實狗隻的情緒是很容易受主人的情緒所影響，如果主人情緒和表現緊張，狗狗同樣會感受到。所以，主人和狗隻一起做瑜伽的時候，當大家一起放鬆，雙方都會變得比較平靜。

想與狗狗一起做運動兼按摩，但又怕姿勢錯誤，反而弄傷牠們？《動物蘋台》即將舉辦的【DOGA！人狗瑜伽班】就適合你了！1小時的小班工作坊，請來狗狗瑜伽導師 Cherry Li（李銘漩），教授正確的寵物瑜伽式子動作及注意事項，同場更可以向導師學習寵物按摩及拉筋動作，享受過程中彼此的互動及信任。機會難逢，你還不馬上報名，孖住狗狗一齊做運動？請留意，只限壹會員報名參加。

【DOGA！人狗瑜伽班】

記者：黃允鍶

攝影： 蕭志南、伍永健

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