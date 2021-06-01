將近6個月大的嬰兒，大多數能夠開始進食固體食物，例如米糊、瓜果蓉等，為了有助他們適應多樣化的食物，可嘗試餵食多種類型、質感、味道的食物，不過有些對成年人安全甚或有益的食物，對嬰幼兒可能是「高風險食物」。

嬰兒免疫力低 食生蛋易食物中毒

由於嬰幼兒的免疫系統未成熟，可殺滅有害細菌的胃酸分泌亦較少，難以跟成年人一樣，有效抵抗細菌、病毒的感染。嬰幼兒一旦進食受病原體（例如細菌、病毒和寄生蟲）污染的食物，食物中毒的風險會增加，常見症狀包括嘔吐、腹瀉、腹痛和發燒；嬰幼兒更有可能因為嘔吐、腹瀉令他們迅速脫水，構成危險。

雞蛋富含蛋白質，有人體必需的氨基酸，有助構成肌肉、骨骼、免疫球蛋白等。不過照顧者應該避免讓嬰幼兒進食蛋黃仍是水汪汪的太陽蛋，以及用生蛋作為配料、製作過程無經過加熱的布甸。這些食物因無經過熱處理或熱處理不足，未能消滅當中的病原體，所以屬於高風險食物。要確保食物安全，嬰幼兒進食的食物應該經徹底煮熟，生或者未完全煮熟的食物，都不適宜嬰幼兒食用。

嬰兒食蜜糖可致肉毒中毒

另外，蜜糖中可能含有肉毒桿菌孢子，幼童腸道天然微生物群未發展成熟，可以在嬰兒的腸道中發芽並釋放毒素，導致嬰兒肉毒中毒，造成呼吸困難、肌肉麻痺，甚至死亡。因此嬰兒在一歲前不應該食蜜糖或含蜜糖的食物，例如糖果、飲品等。不過對成年人來說，蜜糖含各種維生素、礦物質和胺基酸，只要控制蜜糖飲用量，以免攝取過量糖份，適量飲用對身體有益。

朱古力含咖啡因 未滿3歲不宜進食

大部份的小朋友都愛吃甜甜的朱古力，不過一般市售的朱古力都是糖份高，還有各種色素、香料等人工添加物，會造成肥胖、過敏等不良影響。而且與其他零食不同的是，朱古力含咖啡因，會造成小朋友亢奮、躁動易怒、不易入睡等現象，代謝能力不足的小朋友，症狀會更容易出現。建議未滿3歲的小朋友不要吃朱古力，而4至6歲幼童一天攝取咖啡因上限為45毫克，但一般市售朱古力半條可能已經超過，家長要注意小朋友的食量。

資料來源：食物安全中心

撰文：鄭詩詠

編輯：鄒仲安

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