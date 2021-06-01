各位毛孩的主人，灣仔又有好地方可以同毛孩一齊玩喇！上星期政府宣佈毗鄰灣仔渡輪碼頭的海濱主題區「HarbourChill海濱休閒站」正式開放供市民享用，除了24小時開放之外，更歡迎寵物入內，下次同毛孩去灣仔玩又多個地方喇！

發展局於上星期宣佈「HarbourChill海濱休閒站」正式開放，它以城市後花園為主題，在草坪上擺放了各式各樣的蔭棚、座椅和鞦韆，更特別聯同Napp Studio設計了一系列以「海濱動物園」為主題的小桌子，可隨意組合成五款可移動的動物家具，發揮所需的功能。

「HarbourChill海濱休閒站」以「海濱共享空間」形式管理，透過「以願景帶動」的方式和訂立最少的規則，讓市民在共融和互相尊重的情況下，共同享受這片海濱公共空間。相關設施會放最少半年，其後按實際使用情況和市民意見延續或變更。

「HarbourChill海濱休閒站」位於鴻興道以北、灣仔碼頭有蓋行人通道以東。市民從灣仔渡輪碼頭或灣仔臨時運輸交匯處步行約三分鐘即可到達，從灣仔地鐵站起步亦只需約15分鐘，非常方便，但附近沒有泊車位置，最近需要將私家車停在會展停車場。

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資料來源：政府新聞網

撰文：Kaming Lee

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