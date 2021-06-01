喜歡動物的人，有不同的工作可以選擇，例如是寵物美容、獸醫助護，《一日職人》系列就由記者做一天與動物相關的工作。愛護動物協會的動物拯救督察全港有10至15個，關學文（Edmond）就是其中一位，他是檢核部署理總督察，年資已有十年。但實際上有甚麼工作要做、入職要求等都未必人人知道，就讓記者Natalie試做一天的動物拯救督察，體驗一下。

動物拯救督察提供24小時服務，通常市民會致電熱線，通知發現受傷的野生動物或是懷疑受虐待的動物等，動物拯救督察接報後，就會到達現場處理。每天要處理的動物拯救個案有很多，常見的有動物被困在引水道或貓隻意外在窗台徘徊。而基本上，動物拯救督察要處理所有野生動物，例如蝙蝠、麻雀、貓頭鷹、烏龜、野豬、牛、貓、狗、兔仔等，所以最首要的入職要求就是喜歡動物了。 其次是要有獨立的工作能力、須持有1號及2號駕駛執照、能適應戶外的工作，因為通常動物拯救督察是自己一人駕車到達現場處理個案。24小時服務的動物拯救督察，一般分為日更及夜更，日更分別於早上八時、九時和十時上班，而夜更就由晚上八時半到早上八時半，工作時數是12個小時，另外須要輪流返通宵更。

收拾裝備

一大清早，動物拯救督察首先要收拾好出車的裝備，就是不同大小的籠子，用作放置不同體形的動物。 每輛車都有一些必定要有的工具，例如是用來捕捉的網和棍子。在救窗台貓的時候，若距離較遠，就會加上棍子延伸長度。 另外，如果遇上走不動的動物，擔架也是需要的，另外也有捕貓籠，用作捕捉比較膽小的貓。

搜索懷疑受傷鳥類

時間：10: 00am

地點：黃埔

絕大部份時間，愛協動物拯救督察都不在辦公室，而是在外面四處奔波。早上十時，記者與Edmond到達黃埔，早前接報有一隻受傷的雛鳥。不過經過一段時間的搜索，都找不到雛鳥的蹤迹。「因為沒有裝起，可能會被人拿走了，也有機會是牠走到另一個地方，所以如果發現雀鳥受傷，我們通常都會叫對方馬上裝起。」其實，「吃白果」都是動物拯救督察必經的事。

Edmond表示因為最近天氣炎熱，雀鳥容易找到食物，所以牠們繁殖的數量也比較多，變相雀鳥的數目就會多一點，一直到大概九月都會多一點。「雀鳥通常我們都是接收一些受了傷的，但現在是繁殖季節，可能幼鳥會在地上走來走去，這是必經的階段，牠會在地上摸索學飛，正常成鳥會下來照顧的。不過在市區，就會有很多外來因素，可能有些人會擔心有貓會咬走牠，或是走出馬路可能被車輾到，所以我們都會視乎情況去看一下。」

除此之外，Edmond表示，絕大部份時間都是自己一個人工作，有時會有一些義工幫忙。如果真是一些非常大型的拯救，才會再安排人手。

接收貓頭鷹雛鳥

時間：11:15am

地點：清水灣

Edmond接報，有人撿到一隻貓頭鷹雛鳥，通知他們到場接收。「猜測貓頭鷹雛鳥是在樹上跌下來，可能與貓頭鷹媽媽失散了。」 經過觀察後，確認貓頭鷹沒有受傷，身體狀況良好。而野生雀鳥接收後，動物拯救督察會帶往嘉道理農場，養大一點之後，再野放。

拯救懷疑被困車輛引擎幼貓

時間：11:51am

地點：科技大學

正當我們離開不久，突然間收到通報，在我們附近的科技大學，有一隻被困在車子引擎的貓，我們就要立刻過去了。可能有一些幼貓進入了車子的引擎位置，有時候幼貓進入了這些位置，真的會卡着出不到來。而動物拯救督察統稱這些貓為「Engine貓」。

現場人士表示，未有見到貓隻的位置，但曾經在車底見到有一隻貓腳，也聽到一聲貓叫聲。Edmond拿起電筒照車底位置，搜索被困小貓，都未能見到貓咪蹤影。之後，決定播放奶貓叫的聲音，現場也有貓罐頭，都未能成功引到貓咪發出聲音或出來。「其實有可能貓咪已經走了，但是我們盡量再找找，如果牠連聲音都沒有，就好難找到牠，但有機會是牠已走掉也說不定。因為牠離開的話，都只是一瞬間的事。」之後，我們改變策略，改用鏡加上棍子，放在車子引擎內，搜索貓咪的蹤影但不果。我們再用電話加上棍子，以視像通話的方式搜索貓咪。經過超過20分鐘，最後成功找到貓隻的蹤影。

除了拯救動物之外，填寫報告也是他們工作的一部份。把剛剛拯救的動物帶到中心後，Edmond還要再填寫報告記錄剛才救回來的動物。

接收懷疑受傷蝙蝠

時間：4:15pm

地點：元朗

其實所有受了傷的野生動物，動物拯救督察都會拯救。除了動物拯救之外，接送動物也是他們工作的一部份，接收回來的野生動物都會由督察送到嘉道理農場，Edmond還說試過每天進出嘉道理農場三至四次。除此之外，督察的工作也包括洗籠洗車。記者就幫忙消毒剛才用過的籠子。

跟着Edmond由天光做到天黑，的確是很累，但是可以幫到動物，還可以見到很多平時不會接觸的動物，真是很有滿足感。不過Edmond還要兼顧開車、動物拯救、寫報告，想必比記者更加累了。

Edmond入行第十年，他表示本身都是因為喜歡動物，所以才會做這一行，希望可以幫到社會上比較少人關注的一群動物。「做拯救這麼久，接觸這些個案都有經驗，但每次自己處理的時候仍然會很緊張的，因為沒有事情可以100%保證。拯救窗台貓，救到之後，可以安全將貓交給主人，這種滿足感最大，也就是最開心。」

不是每個人都可以找到一份自己最想做的工作，做到又未必堅持到，堅持到的人背後可能都有一份使命感。動物在社會的地位或者是微不足道，但在香港，仍然有人每一天努力拯救牠們的生命。

記者：黃允鍶

攝影：潘志恆、蕭志南

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