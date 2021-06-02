電話卡實名制殺到，商務及經濟發展局局長邱騰華早前交代電話卡實名制細節，預計於9月1日生效。預計對本地SIM卡店影響極大，鴨寮街店主阿傑表示稱為「太空卡」的電話預付卡有不同層面的客戶，預計生意會少一半。

「其實甚麼年齡層也有顧客，老中青也會有。年輕的一般是上台數據不夠用，又不想家人知道。將來實名制後要有家長登記，到時必定少了一群顧客。」阿傑同時認為電話卡實名制條款很多地方都未講清。「昨天的記者會中，他沒有說最重要的一點，可不可以取消登記？例如一年期限的卡，如果提前用完，限額會不會保留，還是要主動取消登記？他說外國的SIM卡不能規管，到時可能會有人用外國推出的漫遊卡。」政府指太空卡實明制是要防止電話騙案，網上也有不少評論指出不規管外國SIM卡的話，根本對防止電話騙案毫無幫助。

另一位店主許小姐也指出本地SIM卡的生意佔四成生意額，顧客用完上台的數據計劃會另購SIM卡數據。轉用實名制後可能會因為登記麻煩，改為只買一張然後增值使用。「暫時看來不是很多行家結業，十檔執了兩檔，但還沒實行已經執咗兩檔，實行後會有多少結業呢？真的很難預計。」

電話卡實名制實施後會帶來甚麼分別，我們也詢問了香港資訊科技商會榮譽會長方保僑的意見。他指出實名制後要特別留意注銷舊員工的公司卡：「有些行業員工較多，本來是給他們儲值卡作公事之用，同事離職了也不會特別處理電話卡，成本也不過數十元。儲值卡實名制後，如果有人離職後做其他事甚至犯法，持卡登記人士也可能要負上責任。」

另外，方保僑亦指出通訊商須建立KYC系統（know your customer）登記用家資料，全香港僅有數間KYC數據庫公司，成本可能會轉嫁到消費者，預付電詁卡日後會有加價可能。以下亦總結了其他電話卡實名制的相關資訊。

Q：實名制幾時實行？

電話卡實名制預計於2021年9月落實，分兩階段執行，在明年2022年3月1日後，新電話卡就要登記使用；2023年2月23日會進入第二階段，會要求所有電話卡用戶完成登記資料才可使用，全面實施實名制登記。

Q：一人可以有幾多張卡？

之前的說法是每人可向每家電訊商認購最多3張實名電話卡。現在放寛了，每人可向每家電訊公司登記最多10張，公司用戶可登記量為25張。

Q：要登記甚麼資料？

個人登記資料包括姓名、出生日期、身份證號碼和身份證明副本。公司企業登記須額外提交商業登記及企業內一名指定人士的個人資料。16歲以下用戶登記個人卡時，要有成人一同確認及登記該成人的個人資料。

Q：要怎樣登記？

市民可在電訊商店舖登記，亦可用應用程式App或網站，記者會有提到「智方便」平台可用做登記。至於月費電訊用戶，電訊商已有相關用戶的資料，用戶毋須額外登記。

記者：司徒港燊、韓繼聰

編輯：鄒仲安

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