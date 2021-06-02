6月1日下午5時許，昂船洲大橋對開海面一艘載有約2,000噸金屬廢料的躉船起火，船隻冒出大量濃煙，火警延至晚上10時仍未救熄。火災產生的濃煙席捲維港，除肉眼可見煙霧瀰漫，西九龍多區居民紛紛表示身體開始出現不同程度不適，包括頭痛、喉嚨灼痛等「燻煙熱」症狀。

據台灣國泰綜合醫院資料所載，吸入由金屬或某些聚合物在高溫下產生的蒸氣，可能會患上「燻煙熱」，出現類似感冒的症狀，甚至引致肺病。所謂燻煙，即金屬或某些聚合物在高溫下產生的蒸氣或氣態分子，於空氣中凝結成0.1至1000μm的固態微粒，若小於2.5μm（即PM2.5），即可能深入肺部組織。

症狀與感冒相似 兩日內痊癒

燻煙熱常見症狀與感冒相似，包括頭痛、發燒、怕冷、肌肉痛、喉嚨不適、口渴、聲沙、作嘔、腹痛等。若吸入較高濃度的金屬燻煙，更可能會發覺口腔出現金屬味。這些症狀一般會於吸入燻煙後3至10小時出現，並會持續約6至24小時。症狀一般會在不再吸入燻煙後一兩天自然痊癒。

除上述症狀，長期吸入高濃度燻煙更可能會引發急性肺炎及肺水腫等急性肺病，亦有機會令肺功能受損，造成慢性肺病。

常見於工業環境

其實燻煙較常出現於工業環境，一些常見金屬如銅、鋅、鋁、鎘、鎂、錳、銻、錫，若處理溫度超過熔點，便會產生金屬氧化物燻煙。正常情況下，市民並不會吸入這些燻煙，因為燻煙一般只在熔煉、焊接、燃燒、切割或鑄造的工業環境出現。不過是次大火情況特殊，船隻載有近2,000噸金屬廢料，燃燒過程中會否釋出燻煙、燻煙散播距離及濃度等，現階段難下定論，故市民若感明顯不適，應密切監測身體狀況，如果症狀持續應盡早求醫。

深水埗空氣質素健康風險為中等

截至6月2日晚上10時環境保護署公布的空氣質素健康指數，多區指數維持在2的低健康風險水平，惟葵涌區稍高，空氣質素健康指數達3，而深水埗區更達中風險水平的4。根據建議，患有心臟病或呼吸系統疾病並出現症狀的人士應考慮減少戶外體力消耗。

資料來源：台灣國泰綜合醫院、環境保護署

記者：李煒汯

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