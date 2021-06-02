「我是Shiba，是一名全職交易員（day trader）我今年是27歲，我沒試過上班。」根據政府統計處數字，由2008年起樓價的升幅一直高於打工仔的薪金升幅，一般打工仔看着自己的月薪與樓價仿似脫勾一樣，辛苦工作一輩子都買不起一層樓的時候，炒股好像變成現時上進青年的基本技能。如果是這樣的話，化名Shiba（柴犬）的他，一定是新世代的上進青年，因為他全職炒股，從來都未試過上班。

27歲8位數身家

「我估計我的資產就夠8位數字。」聽到8位數字，記者隨即用上8隻手指進位數上去，「即大概一千萬左右。」記者驚訝道，Shiba點頭稱是。「可能香港買兩層樓都要2,000萬，有1,000萬拿來玩，預多一點鬆動5,000萬就差不多了。」5,000萬的目標沒有經過精密計算，現時算是達成目標的五分一，而他現時居住的單位則是租並非買，因為Shiba認為雖然一千萬足夠買樓，但買完就沒有現金流炒股。訪問當天恰好是壹傳媒復牌，股價大幅波動，Shiba用了3分鐘，大約煮一個杯麵的時間就贏了十萬元，收市後炒暗盤用了5分鐘，大約一首歌的時間又贏了十萬，一天下來就有20多萬的進帳。Shiba大學炒股到現在試過一日賺過百萬，亦試過一日輸40萬，「一日賺到一百萬的話，我會覺得開心吧；蝕了40萬，其實就只有一點不開心，亦睡得着覺的，希望不會再發生這件事（一日輸數十萬）。」他認為這樣的每分鐘幾萬元上落都只是數字跳動，最重要都是看長遠能否達成5,000萬的目標，「目前我的總資產都是不斷增長當中。」Shiba雖然賺得多錢，但本人卻沒有甚麼物慾，很少買名牌或奢侈品，連衣服都因為少外出而只有數件，全屋最多的就是柴犬玩偶及20多元一隻的扭蛋玩具。

炒足全日無間斷

現時Shiba主要炒賣港股、美股以及加密貨幣，他每日大約早上9時起床炒港股，炒完港股到晚上9時半美股開市又會炒至凌晨3時多，而加密貨幣的市場是24小時無休，所以在炒賣港股與美國的間隙中亦會密切留意着加密貨幣市況，他期望一個月平均約30萬的月入。「但其實好難估計我一個月大概有多少收入，例如你上一個月輸30萬的話，下一個月要追回上個月的30萬，即一個月要贏90萬才可以算平衡之前輸的30萬。」Shiba指自己現時絕大部份收入來自炒股，亦會以炒家的身份來自居。小部份收入則來自近萬元一位的教學課程及月費$750的收費直播炒股，每晚直播平均都有200多人觀看。

全職炒股為掌控自己人生

Shiba由大學一年級的時候就已經開始炒股票，當時他大約20萬的本金，是來自初中時期用3萬多元的零用錢炒紀念鈔，後來又炒iPhone，成功令儲蓄滾大至約20萬。在大學畢業前別人忙於找實習、到處寄履歷表找好工，他則在股海中浮沉，畢業後索性全職炒股，「 如果我穩穩定定（找一份）2、3萬月薪的工作絕對是可以啦，但這樣有甚麼意思呢？」他指可能營營役役數十年，到了60歲就可以買到一層樓安享晚年，但他質疑這樣能享受多少年，買完樓又有多少錢可以剩下來享受呢？「假設我35歲前可以達成別人退休時的目標，我就多了25年的時間可以享受，我就覺得我的人生可以自己控制到。」現時Shiba好像炒股炒得風生水起，但他在剛畢業時曾在投資期貨上輸了近三百萬，「不知為何一定是先贏，贏過就開始輕佻，覺得自己再訓練一下就可以發達；之後就開始輸了，因為那時會用一種『我正在交學費』這點（理由）來說服自己，所以不會太不開心。」他補充這樣渾渾噩噩地與期貨糾纏了幾年時間，後來就看開了不再執着於「哪裏跌倒就在哪裏站起」。

全職炒家之苦

雖然年紀輕輕就坐擁千萬資產，但全職炒家都不易做，Shiba的女朋友秋兒（化名）就可以道出當中辛酸，「我會認為他大概可能（生活）九成是炒股，一成是擠出時間做其他事，可能是晚上在市場沒甚麼動靜的時候打機，或一星期只有一小時會吃頓好的。」有年多兩年沒有看電影、平日幾乎24小時留在家中留意市場、甚至去旅行仍心繫股市心不在焉、擔心錯失投資機會。秋兒自大學時就認識Shiba，與他相反，秋兒從事一份很穩定朝九晚六的銀行工作，完全不投資不炒股，「我自己每個月固定有薪金的話，銀行就會固定多了一筆錢，我就會很有信心。」她以前都會擔心Shiba的收入不穩定，但他答應贏錢後都會取出一部份來作一個較低風險的投資。雖然她認為自己的工作模式較為適合自己，但有時看到Shiba按幾個按鈕就賺得比自己多，都會懷疑自己的工作意義，「尤其好像他今日那樣，10分鐘贏了20幾萬，我在辦公室看到就會覺得：我這樣辛苦回來（辦公室）工作只有5位數那樣，是為了甚麼呢？」秋兒自嘲道。

記者：梁中勝

攝影：蕭志南、周芝瑩、魏子朗

編輯：鄒仲安

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