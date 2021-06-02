「我是他們的眼睛。」 八十後導演朱鳳嫻（Judy）父母失明，擁有一雙明眸的她成為父母的眼睛，可是廿四小時隨傳隨到，加上別人對父母的目光，令她一度難以接受原生家庭，懷疑自己的存在價值。在視障及現實世界中徘徊，Judy把自身經歷改編成劇本，訴說內心掙扎，在創作過程中與自己坦誠相對，接受父母。從劇場、微電影到大銀幕，一直與父母同行。

失明父母誕下健視女兒，女兒遂肩負照顧者的責任。Judy從小領着父母走路，不停描述眼前所見，讓他們了解當下環境。視障人士的好奇心及敏感度較高，一聽一嗅就能猜到周遭事物，「例如聞到蛋撻味，就會問附近是否有麵包店。」外出吃飯，Judy亦要為父母讀餐牌，逐一說出菜式，讓他們選擇，她亦經常陪伴父母參與視障中心的活動，從小就習慣與視障人士生活。

直到小學高年級，Judy才發現父母與眾不同。當她拖着父母外出，途人總避開，由於Judy媽媽一邊眼睛較凸，整隻眼珠呈白色，會不自覺轉動，或令人感到害怕，「乘升降機時，小朋友也會害怕地望媽媽，我就會用眼神『兇』他們。」Judy小時候一直希望父母能重拾視力，「每年生日願望是希望有辦法令他們看得見，或出現奇蹟。」可惜願望從未實現，Judy亦越來越在意他人對父母的目光。有一次家長會，她要求姨婆代替出席，不想同學看到失明的媽媽，但媽媽拒絕，並開始教育她，不應因失明父母而感到恥辱。Judy的媽媽兩歲時發燒，家人誤信符水可治病，不但讓她喝符水，更用灰塗眼，因此視覺神經壞死；她爸爸則在四歲時，因戰爭營養不良，發高燒致盲。「父母一直也不覺得視障是一個問題，所以他們教導我接受，因這是無法改變的。」

升中後面對新環境、新同學，Judy更想隱藏不完美的父母。曾有同學在街上巧遇她拖着父母，事後她竟訛稱做義工；當父母需要她的陪伴、幫忙時，她卻不願花時間，更認為自己只是「盲公竹」，原生家庭無法改變，Judy只好逃避，「表面與朋友玩得瘋，但又放不低父母，一直掙扎。」反叛期的她常常夜歸、與父母爭執，甚至離家出走。原來父母也知道她的不滿，媽媽說：「感到不開心和擔心，不知她認識甚麼朋友，又怕她行差踏錯。」即使如此，父母仍常常要求Judy陪伴，冀能打破隔膜，也要她明白，當雙親需要被照顧時，她要有責任和意識照顧。

曾想拋低父母 寫劇本反思關係

中學畢業後，Judy曾想過到外國升學，藉此拋低父母、追尋自由，最後她報讀香港演藝學院（APA）戲劇學院，成為她的人生轉捩點。就讀APA時，主修表演的她需研讀劇本了解角色的心路歷程，發現大多角色也有不接受的事，其後再突破、認識自己，故她也嘗試接受父母。畢業後，她改編自身經歷，創作出劇本《發育・不良？！》，「是哭着寫的，這些經歷收藏在內心良久，想與劇場朋友分享。」她在創作過程中抽絲剝繭，承認反叛期的錯，再重新接受父母。公演後反應熱烈，她把劇本拍成微電影，並邀請父母演出，父母竟一口答應！由於Judy的爸爸認為藝術工作難以謀生，反對她念APA，媽媽卻鼓勵她追夢，父母答應演出，為Judy打了一支強心針，令她放膽創作，最後微電影入圍不同影展及做社區放映，她最開心的，就是讓觀眾反思自己與家人的關係。

過去不能彌補 冀建快樂時刻

以創作分享自身經歷，Judy亦藉作品道出當年說不出口的心底話。微電影內其中一幕是表演畢業作品時，Judy父母戴着墨鏡坐在劇場首行，男主角在後台閉路電視看到此情境，笑說：「進了劇場也是漆黑一片，仍帶着太陽眼鏡，難道當自己是王家衛？」講者無心，聽者有意，當年Judy聽了也只是輕輕一笑，不作解釋，但內心卻十分難受，「這句說話縈繞到我今時今日。」故她把這一幕放在微電影，片中女主角卻大方向男主角承認有對失明父母。

如果早點接受父母，Judy或會變得不一樣，可是她卻認為要慢慢來。「每個人的心裏也藏着難以啟齒的事，未必這麼容易跨過心理關口，有時也想推動自己早點接受，但沒辦法，這是一個過程。」這段接受父母的過程，令Judy明白與父母相處，最重要的是耐性，「他們對聲線、語氣這麼敏感，那種晦氣、說話單調，其實他們聽得出來，聽起來或會更難受。」Judy與父母的關係變好，每天也會致電給媽媽，亦不時陪伴覆診、飲茶等，「我覺得已不能彌補，只是多謝他們在反叛期時的包容，以及原諒了我的壞，這些也已成過去，長大後可做的是想建立更多快樂時刻。」

故事登大銀幕 爸爸在天堂看

一步步走來，Judy的故事終於走到大銀幕，去年拍攝自編自導電影《一路瞳行》。她坦言出生在不完美的家庭，又非富貴人家，是「輸在起跑線」，但她想藉電影告訴觀眾，人生有很多可能性，「你仍然可以有夢想，仍可過想過的生活，怎樣也好，學懂接受自己的家庭和父母的不完美。」首次執導的電影，預計今年底上映，她笑言希望有機會帶媽媽出席頒獎禮，「她供書教學多年，又擔心我從事藝術不能謀生，希望我可以有少許成績，讓她感到安慰。」

電影不但觸及Judy反叛期的內心掙扎，以及失明父母照顧健視女兒的心情，亦呈現視障人士的生活，如Judy媽媽積極做義工及跑馬拉松，爸爸則如常人上班，為人按摩，她冀大眾毋須以悽慘眼光看待視障人士，對待他們如平常人即可。可惜Judy的爸爸二〇一八年返回天家，未能親眼看到電影，但爸爸在紓緩病房時卻叫Judy不用害怕，當他離開世界，在天堂重獲視力，便會一直看着她。

記者：鍾卓瑜

拍攝：蕭志南、許先煜、伍永健、伍慶泉、鄭明川

部份圖片由受訪者提供

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