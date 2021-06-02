在眾多四月新番日本動畫當中，我認為最值得推介的作品是《給不滅的你》（下稱《不滅》）。這套動畫因為故事很慢熱，題材又是比較嚴肅的劇情片的關係，注定在人氣排名很輸蝕。很多人看完第一話後，誤以為是那些叫好不叫座的文藝戲，就放棄沒有繼續追看。若果我不是原著漫畫的擁躉，知道往後是神作級的故事，恐怕我未必能夠堅持每星期追看。不過先前我在閱讀漫畫版時，可是好看到停不下來，十四卷漫畫在一個周未內一口氣讀完，這套作品比較適合Netflix模式煲劇。

《不滅》改篇自《聲之形》作者大今良時（Yoshitoki Ōima）的漫畫，動畫主題曲更邀請到宇多田光主唱。在今天大部份動畫只出一季的環境下，這部作品竟然有連續兩季的檔期，可見製作社和NHK電視台的高度重視。製作質素，如畫面、配樂、動作場面等，基本上就是頂級水準，我亦不用多費唇舌。一般動畫網站關於《不滅》的簡介有點趕客，說一個可以變換外貌的「球」，在世界中展開永恒之旅，遇見各式不同的人物，一段段刻骨銘心的感情。這個簡介講完等於冇講，睇完都不知道葫蘆裏賣甚麼藥。

《不滅》是一部探討死亡哲學和生命意義的作品，主角人如其名叫不死，他不單能夠無限再生復活，在他心中留下烙印的其他生命死去後，更可以變成他們的外貌，把回憶以物質重新創造出來。動畫目前的進度只有漫畫的第一部，講述完全不懂世事的不死，從不同相遇中學習如何成長為人，有點似《五星物語》中天照帝的成長。序章中不死還未有名字，只是一頭白狼的身體，遇上在冰天雪地獨居的少年，一人一狼冒着冰雪尋找移居他方的族人，故事結尾非常淒美感人，眼淺的觀眾記得準備紙巾。

接下來在瑪琪篇中，不死遇上被選中當活祭的女孩，她的夢想很單純，只是希望有天長大成人當母親。在她與不死短短相的處期間，把他視為自己的孩子去教育。聰明的觀眾早已估到，當不死的朋友必死於非命，然後不死才可以變成他們，而過程中難免大放催淚彈。執筆之時剛剛播到古古篇，而不死的宿敵敲門者，創造不死的黑衣人，亦已初次登場。暫時觀眾看到一頭霧水，作者在此埋下的伏筆，去到中後期有完滿合理的解說，不用擔心故事會爛尾。

擁有長生不老的不死者，他漫長的人生注定是孤獨的，同伴和朋友將一一離他而去。有些不死者如《吸血迷情》的吸血殭屍，選擇把人類變成不死者，一起當永恒的同伴。有些不死者如漫畫《三隻眼》的佩，渴望變成人類獲得死亡的解脫。有些不死者如《權力遊戲》的三眼鴉，身負要引導世界的責任。在《不滅》第二部鬼眼王子篇和第三部現代篇中，已擁有完整人格的不死，將會如何去面對這三個不死者必經的選擇題呢？我可以輕微劇透，故事中三個選項都有，而作者給的答案更上一層樓，不是用一般行貨交差，令讀者反思死亡的意義。

故事初期敲門者是很單純的殺戮，彷彿就只是給主角戰鬥機會的怪物。隨着故事發展，透露更多敲門者和不死的關係，觀眾反過來質疑，到底雖才是「壞人」呢？大部份宗教認為人有靈魂，肉體只是靈魂暫時的居所，靈魂的最終目標是前往天堂或極樂世界。不死者的靈魂永遠被束縛在地球上，敲門者破壞肉體是要解放靈魂。聽起來好似邪教的胡言亂語，但放在《不滅》故事的語境中，卻帶出很正統生死哲學的命題，探討人類應否追求長生不老。

最後說點花邊新聞，去年在B站（Bilibili） 奪得《不滅》的播放權後，是大打廣告力捧的四月新番，結果中央一聲令下禁播待審，只有港澳地區才能與日本同步放映，大陸要等到四月底才上架。我很奇怪《不滅》竟然過到中共的審查，《不滅》中段開始有這麼多鬼魂出場，大陸不是禁止題材涉及靈魂鬼怪的劇集嗎？

撰文：陳馬

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