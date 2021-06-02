大友克洋經典科幻作品《阿基拉》，當中主角金田的紅色電單車極受歡迎，甚至連史提芬史匹堡的電影《挑戰者1號》都有出現這部這電單車以示致敬。這架電單車於11年前曾推出過1：6版本的高質素玩具，曾經被炒至約3萬元，新一代粉絲想入手幾乎無望。現在Bandai推出復刻Revival版，售價約$4,000左右，是粉絲入手的好時機。

11年後經典再造 聲光依舊

Bandai在11年前以PROJECT BM! POPYNICA魂系列推出了1：6的《阿基拉》金田電單車，可與Medicom的RAH系列1：6金田figure配合，當年也頗罕有，所以不論是電單車或是金田figure都早已炒至天價。不過由於figure的仿皮衣着會隨時日損壞，所以價錢不會炒至太過份，但1：6金田電單車則曾被炒至約3萬元。而最近這部設計劃時代的金田專屬紅色座駕，終於以復刻的Revival版再販售。

1：6金田電單車Revival版和舊版是一樣的，車的外殼可拆卸下來。未裝嵌前可見到車的內部零件，電鍍的金屬色很亮麗閃耀，油壓管則是金色，車頭可小幅度轉向。外殼組件都有跟足原著的Logo塗裝，採用磁吸式設計，組裝相當簡單，不需用力裝嵌，而且位置很貼合。整架車身的外殼雖然都是塑料，但看起來很有質感，而且整架車有一定重量，車架有不少超合金，車柄與控制面板等做得很細緻。車底有停泊的腳撐架可拉出，車底另一邊有電池槽，要以手機SIM卡針開啟，使用3枚AAA電池推動，後輪內則有開關掣，推左是燈光與音效，推右則只有光效，面板、車輪、頭尾燈等都有燈，按面板下的機關則可啟動車頭射燈。音效方面，除了開機有聲外，按左邊腳踏會有煞車聲，按右邊腳踏則有油門聲和奔馳的音效。另外，機側卸下外殼，設有3.5mm插槽，可連接電話等將電單車作為喇叭使用。

之後有請駕駛者金田正太郎出場試車。我們以11年前的1：6金田figure來搭配這部Revival版電單車，其車頭可以像原著中一樣托起，讓駕駛者坐入座位（其實不拉起也可以），非常有型。可惜，11年前Medicom RAH系列的金田figure外衣，經不起時間洗禮，已有一定損壞，還好，上車後依然帥氣。不過買Revival版電單車的朋友，相信亦要準備好資金，6月再買復刻的金田figure，約$2,000，不然就只有空車就缺少玩味。

復刻的Revival版來說，可謂完全跟足舊版。不過11年後的今天，如果改為藍牙連接感覺會更好，不過能以4千元左右買得到多年心頭好，對粉絲來說還是值得入手的。

記者：馬子聰

攝影：鄭皓然

編輯：鄒仲安

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