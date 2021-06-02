近日有網民在Facebook專頁「天下貓貓一樣貓」怒斥指，有屯門狗主長期將所飼養的雪橇犬困在住所露台不管，不但不能入屋，而且甚少可以出街散步。該網民見狀，就熱心帶狗狗散步、沖涼，但直到上星期，狗主突然通知指狗狗已離世。

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其實該網民是狗主的鄰居，一直留意到雪橇犬Oreo住在露台，不能入屋。據了解，約9歲的Oreo並不是狗主唯一飼養的狗狗，屋內還飼養着一隻貴婦犬，至於為何Oreo不能入屋同住，狗主曾經向鄰居解釋指，因為Oreo與貴婦犬合不來，而且會撲向家中的小孩。

狗主既不讓Oreo入屋，就連Oreo的基本照顧也未有提供。雖然露台設有狗屋和風扇，但外傭只會每天清潔一次，因此每次鄰居看到Oreo時，牠身上都充滿着排泄物。狗主更稱沒有空閒時間帶Oreo外出，所以Oreo基本上每天的活動空間只有狹窄的露台。眼見Oreo每日只能被困露台內，鄰居向狗主提議由他每星期帶Oreo外出散步，甚至靜悄悄地幫Oreo洗澡。

最近天氣轉熱，鄰居多次詢問狗主可否讓Oreo入屋避暑，但狗主一直諸多推搪。直到上星期，鄰居突然收到狗主家人的電話，指在早上發現狗狗身體僵硬，已經離世，被追問死因，狗主竟然若無其事地稱不知道。

對於Oreo突然其來的死訊，一直照顧Oreo的鄰居難以接受，因為上次帶Oreo外出玩耍時，牠仍然精神奕奕，懷疑Oreo是因為天氣太熱而中暑死亡，認為狗主難辭其咎。

資料來源：「天下貓貓一樣貓」

撰文：黃雅純

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