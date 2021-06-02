早前和大家試玩完新iMac，不少朋友都留言問：何時有新iPad Pro？今天終於找到一部來試玩。除了先介紹新iPad Pro的賣點以及和舊機的分別外，更會找來專業設計師實試評價，有興趣入手新機的絕對要看。

賣點一：8+8 M1核心更勝iMac

外形上新舊機幾乎完全一樣，平面面積和尺寸不變，不過新機就較舊機厚了0.5mm，相信是和新的mini-LED技術螢幕有關，另外重量亦增加了41克。

新機的核心由上代的A12Z變成今代的M1，可說是今次新機的最大進化。要知道就連新iMac和MacBook Pro等電腦都是用相同的M1核心，更重要是iPad Pro是用8核CPU加8核GPU，數字上其實比入門新iMac更強，加上最高16GB RAM加2TB容量比上代更高，已完全是電腦級硬件配備。

賣點二：mini-LED螢幕 亮度對比度大提升

新機的Liquid Retina XDR螢幕用上不少新型電視也用上的mini-LED技術，在螢幕下設有1萬粒小燈，在顯示HDR影片或相片下最高可達1600nits，亦可做出100萬比1的對比度，看HDR相片及影片的效果，跟舊機分別相當明顯。

賣點三：支援5G 流動性更高

今次新機是iPad中首次支援5G，沒甚麼特別可以說，就是外出工作和上網更快，更配合iPad Pro流動性高和高效能的優點。

賣點四：升級鏡頭 人物置中網絡會議實用

前置鏡頭由上代700萬像提升至1,200萬像，更加入了人物置中功能，可在網絡會議中自動調整鏡頭角度，把人物盡量保持在畫面中間，實試反應相當快而準，更支援多人加入。新功能支援FaceTime之餘，亦支援Zoom 、Google Meet等其他網絡會議程式，相當實用，不過如果能同時支援一般拍攝，相信會更有趣。另外，前置鏡頭亦新增2倍光學變焦功能。

賣點五：Thunderbolt / USB 4 外接6K大芒

雖然外形同樣是USB-C插口，但其實速度更快，外接6K螢幕都沒有問題。

專業設計師實試 M1快A14一倍有多

說完五大賣點，但實際應用上又有多強呢？當然要找專業人士來分享一下實際應用和入手心得。Neo是一位3D設計師，日常也愛玩3D打印，已有四五年經驗。雖只是業餘，但可見他的作品也相當精細，這款口罩更在疫情初期受相當注目，而在廣告公司工作的他，更同時擅長畫畫、動畫、影片整作等。

他說最期待新機的M1核心，所以剛開始測試這部新iPad Pro時，便做了一個Photoshop的upscale測試。他用一張相同的600萬像素圖像，分別在A14核心的iPad Air和M1的新iPad Pro上，把圖像提升至1億像素，結果iPad Pro只用了約8秒時間，而iPad Air約20秒。之後再把測試升級，提升至2億像素測試，iPad Pro亦只用了約12秒，而iPad Air卻在中途投降，未能完成。「從測試中可以看到M1和A14運作時間的差距，M1可說完全是另一水平的進化。」Neo説。

3D圖像設計 剪4K 120fps都冇問題

他亦表示M1核心的iPad Pro，即使在應付3D圖像設計也完全沒有難度，可見在操作上相當流暢。Neo同時亦推介Shapr3D這應用程式，介面極易用，同時可配合Apple Pencil，讓3D創作比在電腦上容易得多，亦比其他iPad用的3D程式簡單，非常適合初學者試玩。

另外，閒時亦會剪片的他，也實試剪接Sony a7S拍攝的4K 120fps影片，在多段超高容量影片下，iPad Pro仍能做到實時流暢播放。雖然其後也有輕微窒機 ，但Neo亦覺得屬可接受範圍。

Liquid Retina XDR立體感超強 媲美2萬專業靚芒級數

「我覺得如果攝影師使用這新iPad Pro，新的螢幕便能幫助他，因為這新螢幕顯色和對比都更高，光位明顯地比之前的舊幾高。」Neo用iPhone在街上拍攝了一張HDR相片，之後放在iPad Pro和iPad Air上，可以看見在HDR螢幕上顯示HDR相片，光位跟iPad Air有明顯分別，因為在新的mini-LED螢幕上，光位會有額外的LED背光讓光位變得更強。「即使是暗位，也因為光位在mini LED技術下更加明顯，從而令光暗對比到更加強，個人感覺相片立體感會強得多。」Neo表示這部8千多元的iPad Pro，有如此質素的螢幕其實不算昂貴，因為在攝影行業中需要顯色能力高的螢幕，入門可能也需要近2萬元。「即使純粹只為螢幕的顏色而購買新iPad Pro，我也覺得是合理的。」不過要留意的是，新機只有12.9吋設有mini-LED技術，11吋的螢幕就跟上代一樣，加上畫圖和工作都需要更大的螢幕空間，所以Neo說今次新機12.9吋是不二之選。

5G遙控辦公室電腦 操作超順暢

新機還有一項重大進化，就是支援5G，這功能其實對一般用家也相當有用，就是可以隨時更流暢地遙控家中或辦公室電腦。Neo：「我是用AnyDesk去遙距控制我的辦公室電腦，實試即使使用After Effects，操作仍相當流暢。因為有5G的速度，可以在完全沒有延時的情況下，來預覽After Effects的效果，在沒延時下做最正確的決定。」現場可見即使是播放整條影片也完全順暢，一般操作當然也沒問題，而Neo推介的AnyDesk，安裝和操作也相當簡單，最重要是免費，配合5G就可以隨時工作，相當方便，不過不知道對打工仔是好事還是壞事了。

長開螢幕畫畫耗電量大 期待軟件跟得上硬件進化

Neo表示5G網絡對電量影響沒有想像般大，反而是螢幕下畫畫耗電量更高：「在100%光度下，畫畫4小時用了60%電量。但在設計工作的層面也是絕對夠用，也屬於合理的耗電量。」

另外他亦認為現時iPadOS的軟件其實未能盡用iPad Pro的硬件功能，他説：「其實iPad Pro硬件上雖不敢說是頂峰，但也是非常非常強勁，已經超越軟件上的需要，很多事情不是它做不到，而是軟件上未能支援。我自己最期待當然就是Final Cut Pro會否有天出現在iPad Pro之上，要是真的話我便能夠真正測試到M1的效能。」

推介12.9吋 8GB RAM 128GB型號 16GB RAM 太貴用唔着

「我會推薦12.9吋 8GB RAM 128GB的型號，因為它是12.9吋中最入門便宜的配置，卻有11吋版本沒有的XDR螢幕，對設計師來說是相當有用。」當然，如果你真的需要隨時工作，就要加點錢來提升至5G版本。他同時表示，16GB RAM在實際應用上未必實用：「因為如果選16GB RAM，便要選擇1TB容量，而1TB容量的價錢便相當昂貴，我覺得硬件上未有這樣高的需要。」

Neo就這樣選擇，不知道大家又怎樣看呢？記者便覺得今次新機也算是有相當大進步，但如果你已有上一代機，換機的誘因就不算大了。另外新機明顯更偏向專業級應用，如果你自問只是用來上網、看影片又或是一般文書操作的話，iPad Pro就未必有用武之地了，買一部多色漂亮的iPad Air可以更適合你。

記者：韓繼聰

編輯：鄒仲安

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