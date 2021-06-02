疫情終於稍稍緩和，趁着夏日炎炎陽光猛烈，不少人都會進行戶外活動。謹記要塗防曬，阻隔紫外線對肌膚造成傷害，同時亦可預防皮膚癌。不過坊間的防曬選擇多，有部份被驗出致癌成份苯超標，亦有不少防曬產品常用成份會污染海洋生態，大家在選擇防曬時，要注意當中成份。

美國檢測逾兩成防曬含致癌物 增患血癌風險

美國檢測機構Valisure近日測試美國69個不同品牌、共294款防曬產品。結果發現78款含有致癌成份苯，當中14款濃度介乎2.78ppm至6.26ppm，超出食品藥物管理局（FDA）2ppm的標準。

苯是普遍的致癌物，世界衞生組織和國際癌症研究機構已將苯歸類為一級致癌物。將其塗抹在皮膚上，皮膚便會吸收，可能會增加患上白血病等血癌，以及其他血液疾病風險。兒童使用這類致癌物超標的防曬霜風險更大，因他們的免疫系統尚未發育完成，皮膚也比成人更敏感，因此會更易吸收毒素。

除了苯，市面部份的防曬霜會使用二苯甲酮（oxybenzone），具遮光功能，不過含對珊瑚礁有害的化學物質，會危害珊瑚礁生長，導致珊瑚白化甚至死亡。事實上，每年有14,000 公噸的防曬霜流進海洋，可想而知對海洋生態造成巨大的傷害。另外，鄰苯二甲酸鹽（Phthalates, PAEs）能過濾紫外線，有時亦會加入防曬霜，有實驗室對老鼠的研究發現，鄰苯二甲酸鹽可能會干擾動物及人體的內分泌。接觸過高劑量，尤其會干擾男性生殖器官的發育，例如精子數量下降或使睾丸癌風險上升。

SPF 50可提供98%保護 過高或阻塞毛孔

只要謹慎選擇成份安全的防曬產品，就可以減少曬傷及罹患皮膚癌的風險。一般人會以SPF數值作為挑選防曬產品的考慮，其實SPF 50的防曬產品基本上已能夠為皮膚提供98%的保護，故於一般情況使用下，不宜過度追求SPF數值過高的防曬產品，否則可能會阻塞毛孔，令皮膚過敏。防曬並非只塗一次即可，尤其是長時間進行戶外活動，最好每隔2至3小時補充塗抹一次，而使用防曬產品後，應使用卸妝液或洗面產品清洗，以防殘留物質影響皮膚健康。

而在成份上，可選用物理性防曬成份如氧化鋅（Zinc Oxide）、二氧化鈦（Titanium dioxide）等天然礦物成份，可以直接在肌膚表面形成一層保護膜，阻隔紫外線，皮膚脆弱、易敏感、兒童肌膚均適用。另外，氧化鈦也是無機紫外線過濾物質，能夠反射、散射紫外線，使其無法傷害皮膚，廣泛認為很安全。

最近天氣很不穩定，一時暴雨一時猛太陽，不過就算在陰天，平均紫外線指數也可能達高水平。即使肉眼看不到陽光，紫外線亦能穿透雲層，所以同樣要塗防曬，才能保護好皮膚。

撰文：鄭詩詠

編輯：鄒仲安

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