近日台灣有多宗新冠肺炎感染者在家猝死的案例，由於醫療資源短缺，國外一般會建議輕症或無症狀感染者，可以留在家中觀察（Stay Home），但如果情況加劇而要到醫院就診時，又往往太遲了。大多數確診後猝死家中的患者，驗出身體有低血氧的情形，是隱形缺氧而致死，國外又稱為「快樂缺氧」（Happy Hypoxia），是重症患者呼吸衰竭前的症狀之一。

隱形缺氧事發突然 嘴唇變黑胸悶為症狀

台灣醫學博士黃軒醫師指，有一名62歲病人到診所看病，一開始還微笑對着醫生，慢慢説他過去一周的症狀，忽然話語斷斷續續，嘴唇變黑，額頭冒冷汗，出現隱形缺氧（Silent Hypoxia）的狀態。

很多有關新冠肺炎的研究指，病毒會影響肺功能，然而並非所有患者都會出現明顯症狀。無症狀或輕症感染者，如果合併隱形缺氧，亦可能會出現嚴重後果。有些重症患者血氧濃度低，臨床上這些缺氧的人，本應已經語無倫次或處於休克狀態，但他們往往卻意識清楚、情緒平穩而且還能正常對答。不過隱形缺氧，有時會逐漸發生，亦有時會很快，可以早上沒症狀，晚上就心跳停止，這是一般人難以察覺，所以也被稱為「隱形殺手」。

不過病毒會慢慢讓身體缺氧，病患初期並不會感到呼吸困難，但部份患者會逐漸覺得難以呼吸或感到胸悶，這兩個症狀都被美國疾病管制與預防中心，列為緊急危險徵兆，當感染者出現這兩大症狀，代表可能會出現隱形缺氧，而病情也已經變得相當危急。

無症狀不代表肺部健康

一旦病毒侵犯細胞達到一定數量，人體免疫反應對抗病毒，造成許多肺泡破壞。這可能會阻礙氧氣從肺泡進入血液的通道，如果病人體力很好，心臟夠強，可以用肌肉多作幾次急促呼吸代償，可以多吸一點氧分子。無症狀或輕微感染者的病人，在染疫初期，大多仍保有良好的心臟功能，因此仍有能力將血液輸送到身體末梢部位。

很多病人自己沒有能力判斷自己是不是要去看醫生，當出現一直吸不到氣、昏迷、臉色變黑，往往都來不及了，造成在家突然猝死的病例一直增加。無症狀或輕微感染者，並不代表其肺部依然健康或能正常運作，隨時可能危及性命。

撰文：台灣醫學博士黃軒醫師

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